Un couple australien a acheté ce château français. Il vaut 1 million et la France paye pour le restaurer

Un couple australien a racheté un château classé en France. Grâce aux subventions et au financement participatif, ils relèvent le défi de sa restauration.

Un château en France pour le prix d'une petite maison à Sydney où ils habitaient... La comparaison a de quoi faire rêver mais derrière l'image de carte postale se cachait en réalité un redoutable défi à relever. Felicity Selkirk et Tim Holding ont tenté le pari. Ils ont fait l'acquisition en 2020 du Château de Purnon, un domaine historique de 105 pièces situé dans la Vienne. Si le prix d'achat de 1,2 million de dollars australiens (environ 700 000 euros) représentait déjà une certaine somme sans atteindre les sommets de Sydney, le couple a rapidement réalisé l'ampleur des travaux nécessaires pour redonner vie à ce joyau du patrimoine français, comme il l'a confié au programme Dateline sur SBS, une télévision australienne.

Les nouveaux propriétaires ont dû faire face à de nombreux défis dès leur arrivée. "Le toit était plein de fuites et l'eau s'infiltrait. Nous déplacions des seaux pour essayer de protéger au mieux le château", confie Tim. En 2024, ils ont pu remplacer la toiture, rendant le château étanche pour la première fois depuis des décennies. Cinq ans après l'acquisition de la propriété, ils ont enfin pu commencer cette année les travaux à l'intérieur de la résidence principale. De quoi faire déjà grimper le prix du bien...

© Chateau de Purnon

Le couple estime que la première phase de restauration coûtera à elle seule entre 2,7 et 2,8 millions d'euros. Avec seulement six pièces rénovées sur les 105 que compte le château, le chantier s'annonce encore long et coûteux. Pour partager leur aventure avec leurs proches restés en Australie, Felicity et Tim ont lancé une chaîne YouTube. Cette initiative leur a permis de toucher un public international de près de 300 000 abonnés et de bénéficier d'un soutien financier inattendu. Grâce aux abonnements payants, aux plateformes de streaming et aux partenariats avec des marques, le couple a pu réunir des fonds essentiels pour la restauration. "Des inconnus à travers le monde nous aident à le restaurer", s'émerveille Felicity. Une campagne de dons est en ligne sur le site internet si vous voulez participer.

Le Château de Purnon bénéficie surtout du statut de "monument historique", le plus haut niveau de protection du patrimoine en France. Ce classement permet au couple de prétendre à des subventions gouvernementales du ministère de la Culture pouvant atteindre 40% pour les travaux de restauration et 20% pour les propriétés classées. Peuvent s'y ajouter des subventions régionales. De quoi bénéficier d'un sérieux coup de pouce pour lancer les travaux urgents... La Mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture s'est également intéressée au projet. L'édition 2022 du Loto du Patrimoine leur a enfin permis de toucher 300 000 euros.

Malgré les défis, Felicity et Tim restent déterminés. "Nous nous sommes engagés dans ce projet, nous sommes intégrés à la société ici", affirme Felicity. "Notre vie tourne autour de Purnon et de la réussite de notre travail ici". Un engagement salué par la communauté locale, qui a accueilli le couple. Le maire du village a même célébré leur mariage au château cette année, témoignant de leur intégration réussie.