10 requins qui vivent près des côtes françaises

2e plus grand poisson du monde et pouvant atteindre 10 mètres, le requin-pèlerin est impressionnant mais inoffensif. S'il est présent en Atlantique et parfois dans la Manche, 70% de son espèce est observé en Bretagne sur les côtes du Finistère sud et au large de la Mer d'Iroise en raison de la présence de zooplancton.
Le requin bleu est l'espèce de grand requin la plus fréquemment observée en France, principalement en Méditerranée dans le Golfe du Lion, qui est considéré comme une zone de "nurserie" où les jeunes spécimens se regroupent. On le trouve aussi dans le Golfe de Gascogne et au large de la Bretagne. Il n'est pas dangereux pour l'homme.
Ce petit requin au corps élancé (entre 1 et 1,5 mètre de long) et au museau pointu est très commun sur le littoral français, à la fois dans l'océan Atlantique et en Méditerranée. Il est particulièrement abondant en Normandie et en Bretagne où il est souvent pêché, notamment dans les eaux de la rade de Brest. On la retrouve sous le nom de saumonette chez les poissonniers.
Reconnaissable à sa longue queue en forme de faux utilisée pour assommer ses proies, le requin-renard est présent principalement en haute mer, dans les eaux de l'Atlantique et de la Méditerranée. Il est régulièrement observé au large des côtes du Golfe de Gascogne (régions Nouvelle-Aquitaine ou Pays de la Loire).
Si sa présence a été signalée au large des côtes de Provence-Alpes-Côte d'Azur (notamment au large des côtes varoises en 2024) ou de la Corse, où il suit ses proies comme les thons, ses observations restent extrêmement rares et il est improbable (pour l'instant) d'en croiser près des côtes.
La petite et la grande roussette sont très répandues sur toutes les côtes françaises : Manche, Atlantique et même Méditerranée. Mais selon les données de pêche, elle est particulièrement présente sur les côtes des régions Normandie et Bretagne. Inoffensive et régulièrement observée par les plongeurs, elle ne mesure qu'entre 60 cm et 1 mètre.
Tête pointue, corps volumineux (mesure généralement entre 2,5 et 2,8 mètres) et mâchoire impressionnante, le requin-taureau est historiquement présent en Méditerranée même s'il est devenu très rare à observer dans les eaux métropolitaines. Malgré son apparence féroce, il est relativement inoffensif et lent.
Caractérisé par un corps massif au dos entièrement gris, le requin gris des récifs est présent dans les DOM-TOM comme à La Réunion, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Mesurant entre 1,5 et 2,5 mètres de long, il est agile et rapide et se nourrit principalement de poissons osseux et de céphalopodes. Il peut avoir un comportement agressif envers l'homme s'il se sent menacé ou dérangé.
Requin le plus rapide du monde, pouvant atteindre de 50 à 70 km/h, il est présent dans les eaux françaises, à la fois dans l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Ses observations restent rares car sa population a été décimée par la surpêche, notamment en Méditerranée, où il est classé en danger critique d'extinction. Il est souvent classé parmi les requins potentiellement dangereux pour l'homme.
Le requin marteau affectionne particulièrement les eaux côtières de la Polynésie française, même s'il est observé en Nouvelle-Calédonie. Des lieux comme les passes de Rangiroa ou de Fakarava sont réputés mondialement pour son observation. En France métropolitaine, sa population est considérée comme quasi-éteinte. Il est considéré comme potentiellement dangereux en raison de sa grande taille (jusqu'à 6 mètres).
A découvrir :