10 requins qui vivent près des côtes françaises

L'émissole, pêchée sur les côtes normandes et bretonnes

Ce petit requin au corps élancé (entre 1 et 1,5 mètre de long) et au museau pointu est très commun sur le littoral français, à la fois dans l'océan Atlantique et en Méditerranée. Il est particulièrement abondant en Normandie et en Bretagne où il est souvent pêché, notamment dans les eaux de la rade de Brest. On la retrouve sous le nom de saumonette chez les poissonniers.