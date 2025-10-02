10 vues à couper le souffle en France

Le Mont-Saint-Michel, une vue unique au monde du "miroir des cieux"

En Normandie, le Mont-Saint-Michel est un émerveillement, de près comme de loin. La vue depuis la baie du Mont-Saint-Michel, lorsque l'abbaye médiévale posée sur son îlot rocheux semble flotter sur son reflet dans l'eau, est unique au monde. Pour obtenir cette vue mystique, il faut se rendre à marée haute sur l'une des digues ou routes qui traversent les polders de la baie à 2-3 km du mont (route D799 ou D275, Le Couesnon ou Bélvédère).