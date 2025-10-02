10 vues à couper le souffle en France

Depuis le centre-ville de Chamonix en Haute-Savoie, empruntez le plus haut téléphérique de France de l'Aiguille du Midi, qui vous emmène à 3 777 mètres d'altitude. Arrivés en haut, le site de l'Aiguille du Midi vous promet des terrasses aménagées offrant une vue panoramique imprenable sur tout le massif du Mont-Blanc ainsi que les sommets mythiques des Alpes. On accède à la terrasse du sommet, à 3 842 mètres d'altitude, par un ascenseur.
C'est un panorama digne des plus beaux paysages de la forêt amazonienne que nous propose ce joyau de la nature en Auvergne. La rivière Sioule a dessiné une boucle parfaite de 2 kilomètres entourée de falaises boisées que l'on observe depuis le Belvédère du village de Queuille. Ce spot, modestement appelé le "Paradis", offre un panorama unique sur ce phénomène géologique.
En Normandie, le Mont-Saint-Michel est un émerveillement, de près comme de loin. La vue depuis la baie du Mont-Saint-Michel, lorsque l'abbaye médiévale posée sur son îlot rocheux semble flotter sur son reflet dans l'eau, est unique au monde. Pour obtenir cette vue mystique, il faut se rendre à marée haute sur l'une des digues ou routes qui traversent les polders de la baie à 2-3 km du mont (route D799 ou D275, Le Couesnon ou Bélvédère).
C'est l'étape incontournable d'un séjour à Nice ! En accédant par des marches ou un ascenseur à la Colline du Château située à l'extrémité du Quai des États-Unis, on obtient cette vue de carte postale sur la promenade des Anglais et toute la Baie des Anges en forme de croissant de lune. Cette courbe parfaite dessine un contraste saisissant entre le bleu profond de la Méditerranée et les toits colorés du Vieux-Nice.
A l'entrée du Bassin d'Arcachon en Nouvelle-Aquitaine, au niveau de la commune de La Teste-de-Buch, on accède au sommet de la Dune du Pilat, à 110 mètres d'altitude, par un grand escalier en bois ou au bout d'une trentaine de minutes d'ascension dans le sable mou. La récompense visuelle est garantie : la plus haute dune d'Europe propose un contraste saisissant entre l'immensité de l'océan et la forêt de pins à perte de vue.
En Provence, les Gorges du Verdon offrent des vues époustouflantes sur la rivière émeraude qui serpente entre d'immenses falaises calcaires. Les points de vue le long de la Route des Crêtes, avec sa quinzaine de belvédères, sont inoubliables, mais si vous souhaitez admirer de près la célèbre eau turquoise, il faut descendre au Lac de Sainte-Croix et emprunter un canoë, un kayak ou un pédalo, en remontant une partie des gorges.
Dans le parc naturel du Luberon, un site exceptionnel de 30 hectares s'offre à vous, digne d'un canyon américain, sauf que vous êtes au cœur de la Provence ! Les anciennes carrières d'ocre ont créé un décor aux couleurs flamboyantes doté de majestueuses falaises qui vous en mettront plein la vue.
Ce spectacle d'arches et d'aiguilles de craie blanche plongeant dans la Manche est saisissant. La vue depuis les hauteurs, notamment sur l'Aiguille creuse et la Porte d'Aval, est l'image la plus emblématique de la côte normande. Pour accéder à ces vues, montez sur l'une des deux falaises qui encadrent la plage : la Falaise d'Aval et la Falaise d'Amont que l'on emprunte à gauche et à droite de la plage par des escaliers et chemins balisés.
Bien que saisonnière avec une floraison de fin juin à mi-août, la vue des champs de lavande infinis du Plateau de Valensole en Provence est une image de carte postale qui fait le tour du monde. S'il n'y a pas un seul spot pour admirer cette couleur violette de la lavande bordée de blé doré, la route entre Valensole et Manosque (D6) offre ces lignes de couleurs saisissantes en roulant doucement ou faisant des haltes sur les parkings aménagés.
Avec ses eaux bleu émeraude entourées par les montagnes alpines environnantes comme le Semnoz ou la Tournette, le lac d'Annecy en Auvergne-Rhône-Alpes est un véritable enchantement pour la vue. Pour accéder à la plus belle vue panoramique sur le lac, il faut prévoir près d'1h30 de montée en forêt depuis le village de Veyrier-du-Lac. Les vues depuis le Belvédère du Mont Veyrier et le Mont Baron sont incontournables.
