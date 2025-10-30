C'est la ville la plus "moche" de France, elle a été épinglée pour un panneau publicitaire

Cette ville française a été épinglée par l'association Paysages de France pour "pollution visuelle".

Bannières publicitaires anarchiques, zones commerciales déstructurées, accumulations de détritus, la pollution visuelle défigure les paysages. Chaque automne, l'association Paysages de France invite ses adhérents à endosser le rôle de reporters pour immortaliser ces dérives dans nos communes et interroger notre rapport à l'aménagement du territoire. Son palmarès 2025 de "La France moche", un classement cinglant établi à partir de ces clichés, vient de désigner cette petite commune de 2 700 habitants comme l'une de ses lauréates.

Il ne s'agit pas d'un concours visant à couronner la ville la plus laide de France, mais d'un classement qui pointe chaque année du doigt quatre communes qui représentent une France défigurée par la pollution visuelle. Derrière l'aspect décalé du classement, l'association Paysages de France cherche avant tout à alerter l'opinion et les élus "pour ne pas s'habituer à la laideur", comme l'expliquait l'association en 2017 : "Chaque jour, c'est l'agression : béton, panneaux publicitaires et enseignes géantes, pylônes, déchets... Pour le présent et le futur, réagir est indispensable".

C'est ainsi que dans la catégorie "Rien ne nous sera épargné", le prix de la "France moche 2025" a été attribué à la ville de Saint-Gervais en Vendée. La raison de ce prix peu enviable est un panneau numérique et lumineux d'information municipale ostensiblement juché au pied de l'église historique de la commune. L'association Paysages de France a résumé le malaise face à ce choc des époques en légendant la photo ainsi : "Spiritualité 2.0… ou péché mortel : À vous de juger".

La commune de Saint-Gervais a été pointée du doigt pour sa pollution visuelle par l'association Paysages de France. © Paysages de France

La photo du panneau numérique devant l'église de Saint-Gervais illustre parfaitement l'absurdité visuelle dénoncée par le palmarès. Dans son communiqué, l'association Paysages de France ne manque pas d'interroger la logique d'un tel aménagement : "La commune de Saint-Gervais (Vendée), comme de très nombreuses communes, a cédé à la mode du panneau d'information municipale numérique. Son installation tout près de l'église du village a-t-elle pour but de mettre en valeur l'un ou l'autre ?" ainsi commente l'association dans son communiqué de presse.

Le prix de la "France moche 2025" a également épinglé ces trois autres communes en proie aux dérives de la pollution visuelle : Limoges en Haute-Vienne dans la catégorie "Monument au moche" pour une enseigne jugée "démesurée", Vendargues dans l'Hérault dans la catégorie "Forêt publicitaire" pour une agressive succession de panneaux publicitaires installés le long de la N113 et enfin Bernay dans l'Eure dans la catégorie "Mauvaise herbe", pour un grand panneau publicitaire installé sur une maison isolée en plein milieu d'un champ.