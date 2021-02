Musées : quatre établissements perpignanais ouvrent leurs portes malgré l'interdiction

MUSEES - Alors que tous les musées de France sont fermés en raison de l'épidémie de Covid-19, les musées Rigaud, Casa Pairal, Puig et le Muséum d'histoire naturelle de la ville de Perpignan ont ouvert leurs portes depuis ce mardi 9 février 2021.

[Mis à jour le 9 février 2021 à 19h33] Ce mardi 9 février 2021, le maire de Perpignan Louis Aliot (Rassemblement National) a rouvert quatre de ses musées municipaux fermés depuis fin octobre, bravant les restrictions sanitaires du Covid-19. "La culture est essentielle à la vie des Perpignanais comme de tous les Français, il est grand temps de rouvrir les lieux culturels, certains le disent, nous le faisons. On expérimente la réouverture des lieux culturels sur nos musées", a-t-il déclaré à l'AFP, en réaction à la prise de parole de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot qui a déclaré sur BFMTV le 8 février que le réouverture des musées "peut être assez rapide" mais se ferait "quand nous aurons vraiment une décrue" de l'épidémie, ce qui n'est pas le cas actuellement, alors que la France enregistre plus de 20 000 nouveaux cas de Covid-19 quotidiens.

Par quatre arrêtés municipaux, le maire de Perpignan a donc ouvert les quatre musées suivants : le musée d'art Hyacinthe Rigaud, la Casa Pairal (histoire de Perpignan et du Roussillon), le musée des monnaies Joseph Puig et le Muséum d'histoire naturelle. La préfecture des Pyrénées-Orientales a saisi la justice pour suspendre ces réouvertures, via la suspension des arrêtés municipaux. La décision sera prise lundi 15 février à 11 heures, devant le tribunal administratif de Montpellier. Le maire veut laisser ces quatre musées ouverts en respectant un protocole sanitaire très strict (avec une jauge de 10 m² par visiteur), de 11 heures à 17 heures, durant un mois. En attendant la décision du tribunal administratif, les musées reçoivent du public depuis mardi 9 février :

Dans son programme dactions pour soutenir le monde culturel, la Ville rouvre ses 4 musées en respectant un protocole sanitaire très strict.



Du 9 fév. au 9 mars, entrées GRATUITES dans les musées, de 11h à 17h.



Vers une ouverture anticipée des musées et des monuments

Au cours de la conférence de presse hebdomadaire du jeudi 4 février, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que "la ministre de la Culture Roselyne Bachelot travaille avec les professionnels à établir une distinction entre établissements culturels recevant du public circulant, comme les musées, où on pourrait avoir une ouverture plus anticipée que pour les autres établissements".

Si pour l'heure aucune date de réouverture n'a été avancée, il faudra "une visibilité d'une quinzaine de jours" a ajouté la ministre de la Culture. Autre prioritaire dans les réouvertures : "l'éducation artistique et culturelle", soit les conservatoires et les écoles de musique.