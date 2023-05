Elles poussent dans les jardins et dans les forêts - nous les piétinons alors qu'elles valent près de 1000 euros

Les pousses de houblon se trouvent à l'état sauvage dans les forêts, les bosquets et même les jardins. Voici comment les identifier.

Le houblon est une fleur utilisée pour produire de la bière, mais ses jeunes pousses, appelées "jets de houblon", sont cultivées et consommées comme des asperges. Il s'agit d'un produit de luxe, aussi prisé et presque aussi inabordable que le caviar ou la truffe. En effet, ces jeunes pousses apparaissent avec le printemps. Peu de gens savent qu'elles sont parmi les légumes les plus chers au monde. Aux Pays-Bas, un kilo de pousses de houblon coûte jusqu'à... 1000 euros! Très appréciées en Belgique, ces pousses raffinées sont même surnommées "Truffes du Nord". Leur goût est légèrement amer et noiseté. On prépare le plus souvent les pousses de houblon en les faisant frire dans du beurre. La récolte est un travail long et laborieux, chaque jet pesant en moyenne 1 gramme, d'où son prix élevé ! Seule l'extrémité d'environ 3 cm est comestible, le reste étant déjà trop ligneux.

Ce sont ces petites pousses dans la terre que vous devrez chercher © DR

Nous les considérons comme des mauvaises herbes, alors qu'elles poussent souvent à proximité de nos jardins ou sur nos chemins de promenade. Dans le monde entier, seule une dizaine de producteurs se sont lancés dans la production de ce légume délicat, notamment en Bavière, en Belgique et en Alsace. Mais on le trouve aussi à l'état sauvage. Comment reconnaître ces précieux légumes ? Elles émergent du sol et grimpent vers le haut. Les jeunes pousses de houblon sont de couleur verte ou blanche. Dans les forêts ou les clairières, la recherche de pousses de houblon n'est pas la plus simple, car il faut le faire manuellement en enlevant les feuilles. Pour savoir où les trouver le mieux est de repérer les fleurs de houblon l'année précédente, ce qui permet de localiser les pieds. Un peu comme les champignons, il faut connaître les coins !

Comme les pousses de houblon ne sont pas très connues, beaucoup d'entre nous les piétinent simplement lors de promenades en forêt, sans se rendre compte qu'un kilo peut atteindre la somme vertigineuse d'environ 1 000 euros. Les pousses blanches sont les plus précieuses - elles sont plus difficiles à trouver dans le sol, mais poussent le plus tôt, dès la fin de l'hiver. Elles sont blanches car elles n'ont pas encore été exposées à la lumière du jour.