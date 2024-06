Ce petit coin de paradis se trouve bien en France, il vous fera oublier les Caraïbes

On est emporté par la beauté de ce lieu méconnu en France, qui apparaît et disparaît au gré des marées.

Une eau turquoise, un banc de sable fin uniquement accessible en bateau, des fonds marins d'exception... En découvrant ce décor de carte postale, on est transporté par sa beauté... On pourrait penser que l'on se trouve dans les Caraïbes ou sur l'île de Nang Yuan, un lieu emblématique de la Thaïlande avec ses trois îlots reliés par un banc de sable blanc, mais il n'en est rien : cet îlot aux allures d'atoll est bel et bien situé en France et il est pourtant méconnu du grand public.

Située entre les Pierres Noires et l'île de Penfret dans l'archipel des Glénan, la petite île de Guiriden est constituée d'un banc de sable tout en longueur, presque entièrement recouvert à marée haute, reliant deux parties rocheuses. Les îles Glénan, situées dans le Finistère sud de la Bretagne, sont une destination idéale pour les amateurs de sports nautiques. On y pratique la plongée sous-marine en découvrant au fond de la mer des épaves, des bancs de poissons et des étoiles de mer qui se cachent dans les champs d'haricots de mer. Il est également possible de visiter les fonds marins sans se mouiller à bord du Capitaine Némo, un catamaran aux deux salons immergés vitrés. L'archipel est également un paradis pour les passionnés de voile, des cours sont même dispensés sur l' île Saint-Nicolas, la plus grande des îles. A vous les splendeurs de la Grande Bleue !

Classé réserve naturelle et réputé pour sa biodiversité marine, l'archipel des Glénan est également un site de nidification privilégié où l'on peut y observer de nombreux oiseaux marins : sternes, gravelots à collier interrompu, huîtriers pies, goélands argentés et cormorans... Endémique de l'archipel breton, le Narcisse des Glénan y pousse dans la réserve de l'île Saint-Nicolas, uniquement quelques semaines en avril. Ces petites fleurs blanches sont uniques au monde.

Pour rejoindre cet endroit préservé et magnifique, des navettes d'avril à septembre relient le port de Bénodet, la cale de Beg-Meil à Fouesnant ou le Port La Forêt à La Forêt-Fouesnant à l''île Saint-Nicolas, la plus grande de l'archipel, moyennant un trajet d'une heure. La ville de Concarneau est également un point de départ pour se rendre sur l'archipel. Pour découvrir de plus près Guiriden, vous pouvez louer un kayak en louant sur place moyennant 39 euros ou emprunter un bateau de croisières qui fait des escales sur différentes îles de l'archipel avec les Vedettes de l'Odet. Le reste de l'année, il est également possible de rejoindre Guiriden avec un bateau privé.