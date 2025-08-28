Les images spectaculaires du Wildlife Photographer of the Year

Naviguez au clavier

Précédent Suivant
Pink pose
Le Wildlife Photographer of the Year est le concours de photographie de nature le plus prestigieux au monde organisé par le Museum d'histoire naturelle de Londres. La 61e édition a livré une première sélection des images sélectionnées par un jury international d'experts parmi 60 000 clichés provenant de 113 pays différents. Ce cliché de la photographe suisse Leana Kuster pris dans les zones humides salines de Pont-de-Gau en Camargue montre un flamant rose en train de se gratter la tête avec l'une de ses pattes indéniablement longues.
© Leana Kuster / Wildlife Photographer of the Year
Sarah Ponchin