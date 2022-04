Peut-on se marier à Disneyland Paris ?

Parterres de fleurs soignés aux abords de Main Street, séquoias et cactus à Frontierland, végétation luxuriante et plantes exotiques à Adventureland… A Disneyland Paris, on soigne particulièrement le décor végétal qui participe pleinement à créer différentes atmosphères. Pour cela, les paysagistes du parc ont déployé de gros moyens puisque ce sont 35 000 arbres, 450 000 arbustes et plus de 1 million de fleurs plantées qui font le décor des parcs et hôtels.