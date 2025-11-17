Billet "Bon Plan" à Disneyland Paris : prix choc, dates limitées, heure et conditions

Disneyland Paris lance sa plus grande promotion de l'année, avec des billets d'entrée à un prix jamais vu depuis 20 ans. Pour en profiter, il faudra être prêt dès l'ouverture de la vente en ligne.

A vos marques, prêts, partez ! La vente de billets pour la promo historique de Disneyland Paris commence officiellement ce mardi 18 novembre 2025. L'offre étant soumise à un stock très limité, pour optimiser vos chances d'obtenir un billet pour le parc de Marne-la-Vallée à un prix exceptionnel, la première règle est d'être connecté sur le site officiel une quinzaine de minutes à l'avance.

L'offre est soumise à des conditions d'utilisation strictes concernant les dates de visite et la durée de l'offre... Découvrez le prix choc de ce billet baptisé "Bon Plan" tant attendu et les conditions que l'on connaît déjà pour sécuriser vos futures places.

Quel est le prix de vente des billets "Bon Plan" à Disneyland Paris ?

Le tarif du nouveau billet "Bon Plan" est fixé à 49 euros et correspond à un entrée valable un jour sur un des deux parcs de Disneyland Paris au choix : soit le parc Disneyland, soit le Parc Walt Disney Studios. Ce tarif unique est considéré comme le prix le plus bas proposé pour un billet d'entrée standard depuis 20 ans. Il est valable pour les adultes et les enfants à partir de 3 ans.

A quelle heure démarre la vente des billets "Bon Plan" à Disneyland Paris ?

La vente des billets "Bon Plan" commence à 8 heures précises sur le site officiel de Disneyland Paris. C'est l'heure traditionnelle de la mise à jour quotidienne des tarifs comme le mentionne le calendrier des prix. Il est recommandé de se connecter sur l'espace billetterie dès 7h45 avec la carte bancaire à portée de main car les stocks peuvent être épuisés en quelques minutes.

Quelles sont les conditions de vente des billets "Bon Plan" à Disneyland Paris ?

Pour obtenir ce billet "Bon Plan" à 49 euros, 4 conditions strictes sont à respecter :