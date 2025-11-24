La Reine des Neiges à Disneyland Paris : la date d'ouverture officielle et le programme révélés !

Disneyland Paris a levé le voile sur la date officielle du land La Reine des Neiges et sur ce qui vous attend dans le royaume d'Elsa et Anna.

L'attente est enfin terminée pour les fans de La Reine des Neiges ! Disneyland Paris a créé l'événement ce lundi 24 novembre 2025 au soir en levant officiellement le voile sur LA révélation la plus attendue de l'histoire du parc : la date d'ouverture exacte de son nouveau land thématique, le World of Frozen. Au-delà de ce jour fatidique, le parc d'attractions de Marne-la-Vallée a également révélé le programme des attractions, des restaurants et des rencontres avec les personnages.

Le nouveau land World of Frozen ouvrira ses portes le dimanche 29 mars 2026 ! C'est une date historique pour les équipes de Disneyland Paris qui accueilleront les premiers visiteurs au cœur du royaume d'Arendelle. Ce nouveau land va transformer le Parc Walt Disney Studios en Disney Adventure World, marquant le début d'une nouvelle ère pour le parc d'attractions francilien.

Quelles sont les attractions principales de La Reine des Neiges à Disneyland Paris ?

L'attraction centrale du World of Frozen sera sans conteste Frozen Ever After. Déjà plébiscité dans d'autres parcs Disney, ce boat ride (parcours scénique sur l'eau) invitera les visiteurs à traverser les paysages emblématiques du film La Reine des Neiges. Après avoir embarqué à bord d'une barge, vous naviguerez à travers une reconstitution féérique du royaume d'Arendelle, du chalet de glace d'Elsa aux lieux de la fête d'été. L'attraction promet d'être un régal visuel grâce à l'utilisation de la technologie d'Audio-Animatronics la plus avancée, donnant vie à Elsa, Anna, Kristoff, Sven et Olaf de manière incroyablement fluide et réaliste. C'est l'occasion rêvée de revivre les chansons cultes dans une ambiance totalement immersive.

Au-delà de l'aventure Frozen Ever After, le World of Frozen a été conçu pour offrir une immersion totale. Les visiteurs pourront se promener librement dans les rues du charmant village d'Arendelle, reproduit avec un souci du détail époustouflant avec les toits pointus et les ponts typiquement scandinaves, et admirer la vue imprenable sur le Fjord et le majestueux Château Royal. Un plan d'eau central reliera le village scandinave à la Montagne du Nord et prolongera la magie avec une production flottante de 15 minutes jouée plusieurs fois par jour où l'on verra Anna, Elsa, Kristoff et les villageois naviguer au fil de l'eau et s'adonner à des chorégraphies interactives, invités par Olaf.

Pour les plus jeunes, l'annonce révèle l'existence d'un point de rencontre privilégié pour saluer les stars du royaume Les visiteurs auront l'opportunité de saluer Elsa et Anna, souvent vêtues de leurs tenues de couronnement ou de leurs robes d'aventures, et d'échanger un moment privilégié avec elles. L'annonce de ce soir confirme également la présence d'Olaf dans sa version robotisée (sans rails, ni câbles, une première pour le parc !) qui déambulera en totale autonomie dans les allées du land, dans la baie d'Arendelle, à la rencontre des visiteurs. Ces interactions dans le land La Reine des Neiges promettent d'être plus fréquentes et thématisées que dans l'ensemble du parc Disneyland Paris.