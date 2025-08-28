 Partagez cette info

Origine des alignements de Carnac : les chercheurs ont deux hypothèses viables

Par Sarah Ponchin

Les scientifiques estiment l'origine des menhirs au Néolithique

De nombreuses légendes entourent les alignements de Carnac, dont des mystères encore non élucidés. Mais s'il y a bien une chose dont sont désormais certains les scientifiques, c'est qu'ils auraient été érigés entre 4 000 et 3 000 av. J.⁠-⁠C., en plein cœur du Néolithique.

Mais les plus vieux mégalithes étaient là bien avant les pyramides !

Il s'avère que certains alignements sont bien plus anciens que d'autres, à 7 000 ans avant J-⁠C ! Plusieurs outils ont permis d'établir ces datations : la stratigraphie séquentielle, la culture matérielle ou la datation au radio-carbone.

Le "Géant du Manio" serait l'une des pierres les plus anciennes

L'incroyable Géant du Manio est la plus grande pierre dressée du site de Manio à Carnac, du haut de ses 6,5 mètres de hauteur. 

Mais pour quelles raisons nos ancêtres ont-ils érigé ces pierres ?

Le mystère règne sur les raisons qui ont poussé nos ancêtres à ériger ces menhirs. Les légendes fleurissent autour de toutes ces pierres dressées et leurs troublants alignements.

Les menhirs auraient pu être érigés pour servir de stèle funéraire

Si la raison de ces alignements de pierre demeure encore un grand mystère, les chercheurs ont longtemps pensé qu'il s'agissait de nécropoles pour le culte des morts. "Carnac" signifie en effet "amas de pierres sur une tombe". 

Le tumulus Saint-Michel est l'une des plus anciennes tombes géantes

Le tumulus Saint-Michel est le plus grand des tombeaux du Morbihan (125 m long, 60 m large et 10 m haut) et de la planète. Il aurait abrité la sépulture d'un haut dignitaire du Néolithique au 5e millénaire avant J.⁠-⁠C. Sur ses 35 000 m3, on y trouva des haches polies en jadéite.

Dolmens et cromlec'h auraient formé des sanctuaires sacrés

En effet, il n'y a pas que des pierres dressées à Carnac, mais également des tombes comme le Dolmen de Kermario. Pour transporter les pierres, les peuples sédentaires auraient utilisé la technique des rondins de bois et des cordages.

D'autres chercheurs y voient des calendriers agricole ou astronomique

Les menhirs disposés en files parallèles et regroupés sur 3 sites (Ménec, Kermario, Kerlescan) auraient servi à étudier la position des astres ou de calendrier géant de l’agriculture. Des chercheurs ont découvert que le soleil venait frapper les pierres selon la saison agricole.

Les pierres gravées demeurent également un mystère

A Carnac, l'ensemble de Mané-Kerioned est constitué de 3 dolmens à couloir entourés de petits menhirs, dont le troisième comporte des pierres gravées comportant des motifs étranges : des enchevêtrements de rectangles labyrinthiques avec des lignes ondulantes comme des serpents.

Les menhirs de Carnac suscitent des passions ésotériques

Ces géants de pierre n'ayant pas encore révélé tous leurs secrets, depuis le 18e siècle, certains y voient des temples celtiques ou bien des cultes druidiques du serpent en raison de la forme sinueuse des alignements. 

