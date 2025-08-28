Origine des alignements de Carnac : les chercheurs ont deux hypothèses viables

Le tumulus Saint-Michel est l'une des plus anciennes tombes géantes

Le tumulus Saint-Michel est le plus grand des tombeaux du Morbihan (125 m long, 60 m large et 10 m haut) et de la planète. Il aurait abrité la sépulture d'un haut dignitaire du Néolithique au 5e millénaire avant J.⁠-⁠C. Sur ses 35 000 m3, on y trouva des haches polies en jadéite.