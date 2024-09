Il fascine depuis la nuit des temps, le Mont-Saint-Michel cache bien des secrets

L'évêque d'Avranches y a fait venir des reliques de Saint-Michel depuis l'Italie

L'évêque d'Avranches envoya deux clercs chercher des reliques de Saint-Michel au monastère du mont Gargan en Italie du Sud. Ils y auraient rapporté un pan de sa cape rouge et un morceau de marbre sur lequel l'archange avait posé son pied et où on y distinguait encore l'empreinte.