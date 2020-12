Yves Camdeborde : qui est le juré de l'émission "La meilleure recette de France" ?

YVES CAMDEBORDE - France 3 diffuse vendredi 18 décembre 2020 l'émission "Quelle sera la meilleure recette de France ?", le premier volet du "Grand concours des régions". Les téléspectateurs vont retrouver le chef Yves Camdeborde en tant que juré.

Pour la grande première du Grand concours des régions présenté par Cyril Féraud, la chaîne France 3 s'est offert les services de chefs comme Jean-François Mallet, Kelly Rangama, mais aussi Yves Camdeborde pour déterminer lequel des 14 candidats aura réalisé "La Meilleure Recette de France". Si le grand public connaît le chef Yves Camdeborde grâce à Masterchef, il faut savoir que ce chef de 56 ans natif du Sud-Ouest a travaillé pour les plus grands restaurants depuis son plus jeune âge.

Né à Pau le 7 décembre 1964, Yves Camdeborde obtient un CAP d'apprenti-cuisinier dès son plus jeune âge et commence son apprentissage dans les cuisines du Ritz, formé par Christian Constant. Yves Camdeborde est ensuite passé par La Marée, La Tour d'Argent ou encore le prestigieux Hôtel de Crillon. Au début des années 1990, il achète son premier restaurant dans le 14e arrondissement de Paris, La Régalade, et devient l'un des chefs de file de la cuisine de bistrot. Sa formule novatrice, à mi chemin entre le gastro et le bistrot, inspire les critiques culinaires, qui la baptise "bistronomie". En 2004, il cède son restaurant pour faire l'acquisition d'un hôtel du quartier de l'Odéon, le Relais Saint Germain, où il ouvre Le Comptoir du Relais Saint-Germain.

En 2010, Yves Camdeborde se fait connaître sur le petit écran en participant à l'émission MasterChef. Après quatre saisons en tant que juré de l'émission culinaire sur TF1, Yves Camdeborde décide d'arrêter l'aventure en 2013 pour se consacrer pleinement à sa passion. L'émission de France 3 va-t-elle pousser le chef à revenir devant la caméra ?

Chef de file de la cuisine bistrotière, Yves Camdeborde officie en plein cœur de Paris depuis 2005, entre la Sorbonne et Saint-Germain-des-Prés, dans le bel hôtel classique 4 étoiles du Relais Saint Germain. Au programme de son Comptoir du Relais, une cuisine du marché avec des classiques du terroir tels que la daube de joue de bœuf ou de belles salades, et le soir, un menu unique en plusieurs services, avec des mets nobles tels que le pigeon de Mesquer ou le lieu jaune de ligne. Avec sa femme et sa fille, il a lancé en 2010 trois "Avants-Comptoirs" (du Marché, de la Terre et de la Mer).