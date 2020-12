"Restaurant : la date de réouverture du 20 janvier 2021 incertaine"

RESTAURANT ET COVID - Ce lundi 14 décembre 2020, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a affirmé que la date d'ouverture des restaurants au 20 janvier 2021 restait conditionnée à l'évolution de l'épidémie du coronavirus.

[Mis à jour le 14 décembre 2020 à 10h28] Avec le récent rebond épidémique du Covid, les restaurants et bars, qui souffrent particulièrement de la crise sanitaire du coronavirus, redoutaient déjà ce qu'a annoncé ce lundi 14 décembre le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, sur France Info : "Je ne peux pas vous dire avec certitude que nous rouvrirons les bars et restaurants le 20 janvier. Ce serait malhonnête de ma part et ce serait prendre un risque excessif que de dire ça". Alors que des discussions sont au programme "pour savoir comment ils peuvent redémarrer", Bruno Le Maire a confirmé qu'ils maintenaient les aides aux professionnels de la restauration l'année prochaine et que de nouvelles aides pourraient arriver.

"On veut couvrir toutes leurs charges fixes. S'il faut des mesures complémentaires ici ou là, nous serons là (...) Tout n'est pas encore sur la table. Ce n'est pas qu'une question de 'quoi qu'il en coûte', c'est aussi une question d'accompagnement psychologique. Ceux qui souffrent le plus doivent être le plus accompagnés".

Alors que les commerces non essentiels ont rouvert leurs portes le 28 novembre, "les bars et restaurants resteront fermés jusqu'au 20 janvier 2021", avait annoncé le Premier ministre Jean Castex le 25 novembre, car ce sont des "lieux de contamination virale élevée". Leur réouverture ne pourra se faire que "si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5 000 cas par jour", avait précisé le chef de l'Etat Emmanuel Macron. Le Premier ministre s'est toutefois montré rassurant pour l'année prochaine : "2021 sera l'année de la gastronomie française". Plaidant pour "valoriser le savoir-faire de nos bars et restaurants" ou pour "les aider à moderniser leur outil de travail", le Premier ministre a fait mention d'"une personnalité qualifiée pour préparer ce grand chantier en lien étroit avec les professionnels".

En complément du soutien économique massif apporté aux commerces fermés (fonds de solidarité de 10 000 euros par mois, crédit d'impôt de 50% du montant de loyer abandonné pour tous les bailleurs qui renoncent à leur loyer de novembre pour les commerçants de moins de 250 salariés et qui sont fermés), le chef de l'Etat a annoncé la mise en place de nouvelles mesures de compensations financières : "Tous les bâtiments qui resteront fermés administrativement se verront verser 20% de leur chiffre d'affaires si cette aide est plus avantageuse que les 10 000 euros versés dans le cadre du fonds de solidarité. Cette aide exceptionnelle sera maintenue jusqu'au 20 janvier".

La ministre du Travail Elisabeth Borne a également annoncé une aide exceptionnelle de 900 euros par mois jusqu'en février 2021, pour les saisonniers, les contrats-courts comme les extras dans la restauration, et certains intérimaires pénalisés par la fermeture des bars et restaurants.

Enfin, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire annonce la mise en place d'autres aides si les restaurants étaient amenés à ne pas rouvrir le 20 janvier 2020. "On couvre toutes les charges fixes et s'il le faut, nous ferons plus", a-t-il ainsi martelé.

La réouverture des établissements de restauration n'interviendra pas avant le 20 janvier 2021 minimum. Europe 1 a par ailleurs annoncé le 25 novembre que la réouverture spécifique des bars ne serait pas envisagée avant le 1er février 2021.

"On ne comprend pas pourquoi on reste stigmatisé, pourquoi on reste fermé", soupire Hervé Montoyo, président de la branche restauration au sein de l'UMIH 66, à L'Indépendant. "Pourtant, il n'y a pas eu de clusters dans nos établissements".

La réouverture des restaurants pourra être conditionnée au téléchargement de l'application TousAntiCovid, selon les suggestions de Jean-François Delfraissy, infectiologue et président du conseil scientifique dans une interview donnée au Monde vendredi : "Le conseil scientifique recommande d'utiliser plus largement cette application. On peut aussi imaginer que certains lieux soient accessibles à condition de l'avoir activée. La réouverture, par exemple, d'endroits comme les restaurants début 2021 pourrait être accompagnée par cet outil numérique".

Pour rappel, les restaurants et bars ont été fermés pendant 3 mois au printemps 2020 lors du premier épisode du confinement, puis ont dû faire face au couvre-feu à 21 heures cet automne et se retrouvent désormais fermés jusqu'au 20 janvier 2021 minimum... Les restaurants, bistrots, brasseries, bars et cafés vont-ils survivre, malgré les aides financières évoquées par le gouvernement ? D'après les données de La Dépêche du Midi, "la crise du Covid pourrait faire disparaître un restaurant sur deux et provoquer la destruction de 130 000 emplois. Les pertes pour la filière atteignent le montant colossal de 30 milliards d'euros sur l'année".

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), principal syndicat des restaurateurs, barmen et hôteliers au niveau national, sort les crocs : "On appelle tous les professionnels, tous nos fournisseurs, brasseurs, intervenants, les viticulteurs, les éleveurs, les agriculteurs à se mobiliser ensemble pour montrer notre volonté de travailler. Soyez certains que nous ne lâcherons rien", d'après les propos d'Hervé Montoyo, le président de la branche restauration au sein de l'UMIH 66, recueillis par le journal L'Indépendant. "D'ici le 20 janvier, nos bars et nos restaurants auront fermé 6 mois et demi. Idem pour les traiteurs. Les boîtes de nuit, 10 mois ! C'est une catastrophe".

"Nous n'en pouvons plus. Nous ne sommes pas écoutés. Nous en sommes à 130 jours de fermeture administrative depuis le début de l'année. Et ne croyez pas que nous vidons les caisses de l'Etat, car nous ne sommes pas aidés. Nous allons vers des milliers de faillites", s'indigne Brice Sannac, membre du bureau de l'UMIH 66 auprès de L'Indépendant.

À Bordeaux, le chef étoilé Philippe Etchebest propriétaire du restaurant Le Quatrième Mur, se montre très inquiet. "On ne nous a pas entendus. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui ça va être des milliers d'emplois qui vont être perdus. Ca va être des centaines et des centaines d'entreprises qui vont fermer. Et au-delà de la faillite financière, il y a la faillite morale qui va être terrible pour les familles. Ce sont 2 millions d'emplois que nous générons aujourd'hui, vous vous rendez-compte, c'est colossal", avait martelé Philippe Etchebest sur LCI. "Mais je le répète une fois de plus : la santé est importante mais il faut trouver une solution, il faut trouver le bon équilibre dans tout ça."

Les restaurants assurant la livraison de repas à emporter ou en livraison à domicile restent ouverts pour préparer les commandes et assurer le retrait des commandes par les clients (autrement dit, le click & collect). Uniquement dans la capitale, la fermeture des restaurants à emporter sont avancées à 22 heures en raison des attroupements qui avaient été constatés dans les rues de Paris près de ces établissements.