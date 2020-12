Marc Meneau : mort du chef triplement étoilé à 77 ans

MARC MENEAU - Ce mercredi 9 décembre 2020, le chef autodidacte trois étoiles au Michelin, à la tête de son restaurant L'Espérance à Saint-Père dans l'Yonne, est mort à l'âge de 77 ans.

Marc Meneau, chef bourguignon auréolé de trois étoiles au Guide Michelin pour son restaurant L'Espérance de Saint-Père dans l'Yonne, est décédé ce mercredi 9 décembre 2020, a-t-on appris du maire du village de 300 habitants. "J'ai appris sa mort par des proches. Le village exprime une profonde tristesse", a déclaré le maire Christian Guyot au Figaro, "Il avait créé quelque chose de très grand. C'était un grand monument".

Saint-Père-en-Vézelay était un lieu fort qui a inspiré Marc Meneau et le protégeait, disait-il. C'est certainement la magie de l'endroit (ancien lieu druidique et de culte) qui lui inspira sa cuisine. A la fois inventive et traditionnelle, le chef l'a tout simplement apprise à travers les livres de recettes, lorsqu'il reprend à 25 ans le restaurant de sa mère. Ses mariages étaient à la fois surprenants et plaisants, mêlant produits nobles et courants, mais toujours d'excellente qualité.

Marc Meneau est décédé mercredi 9 décembre 2020 au matin, à l'âge de 77 ans, et "nous en sommes navrés et bien tristes", a déclaré le maire du village de Saint-Père à France 3. "J'ai reçu la nouvelle comme chacun ici avec consternation parce que c'est un homme qui a marqué la vie du village. Il a connu les plus grands mais aussi des difficultés. Et je ne peux être qu'admiratif devant son parcours et devant son courage surtout dans les derniers instants." Selon le maire Christian Guyot, "Marc Meneau a marqué l'histoire de Saint-Père et elle restera gravée cette histoire bien entendue car c'est un enfant du pays". Installé à Saint-Père-en-Vézelay, Marc Meneau était un chef autodidacte qui a réussi à accéder aux plus hautes marches de la gastronomie française.

Né le 16 mars 1943 à Saint-Père-sous-Vezelay dans l'Yonne, d'un père bourrelier et d'une mère épicière, Marc Meneau n'a jamais vraiment quitté sa terre natale, la Bourgogne. Après un bref passage à Strasbourg dans une école hôtelière, il retourne à Saint-Père-sous-Vézelay. C'est dans le cadre de l'ancien café-épicerie du village, tenu jadis par sa mère, que Marc Meneau s'initie à la cuisine, avec une parfaite maîtrise de l'exécution. Avec sa femme Françoise, fille de restaurateurs bourguignons, il invente des recettes. "Je n'ai jamais été en apprentissage dans les grandes maisons et j'ai appris la cuisine dans les livres", aimait-il raconter dans une interview publiée sur son site officiel. Parmi ses grands maîtres, il cite Alex Imbert, André Guillot, Jacques Besnard. Il transforme le café-épicerie en restaurant et obtient sa première étoile au guide Michelin, en 1972.

Toujours à Saint-Père-sous-Vézelay, il crée son restaurant L'Espérance, qui fût auréolé de deux étoiles au Guide Michelin en 1975. Puis vient la consécration en 1983, où il est élu "Meilleur cuisinier français de l'année" par le Gault&Millau. Son restaurant obtient alors trois étoiles de 1983 à 1999 et de 2004 à 2007 avant d'être placé en liquidation judiciaire. Marc Meneau réussit à rouvrir L'Espérance mais une seconde liquidation survient en 2015.

Son restaurant L'Espérance offrait une superbe vue sur le village de Saint-Père-sous-Vézelay et sa basilique, et était l'une des meilleures tables de France, auréolée de 3 étoiles au Guide Michelin en 1983, ayant eu pour clients réguliers des artistes renommés comme Serge Gainsbourg ou Mstislav Rostropovitc. Parmi ses plats phares, on y trouvait les magnifiques huîtres creuses en gelée d'eau de mer et un savoureux cabillaud rôti aux truffes et parmesan. S'ajoutaient à cela des dessert délicats, comme les surprenantes fraises aux goûts poivrés et piquants, ainsi que le délicieux millefeuille au chocolat 'Manjari'. L'Espérance a fermé ses portes en 2015 et a été repris en 2016 par le groupe Hôtel & Food Disrpt Partners, fondé par Alain Ducasse et Guillaume Multrier.