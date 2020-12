Jean-François Mallet : qui se cache derrière le juré du Grand concours des régions ?

JEAN-FRANCOIS MALLET - Ce vendredi 18 décembre, les téléspectateurs vont découvrir Jean-François Mallet en tant que juré de l'émission "Quelle sera la meilleure recette de France ?", le premier volet du "Grand concours des régions", sur France 3. Cet ancien chef de cuisine devenu grand reporter est un spécialiste de la photographie culinaire.

La nouvelle émission Le Grand concours des régions, programmée à 21h05 sur France 3 ce vendredi 18 décembre 2020, propose une première soirée sur "La meilleure recette de France", au cours de laquelle des chefs vont s'affronter pour faire gagner les spécialités de leur région (un plat et un dessert par région). Quatre jurés vont devoir départager les 14 candidats, parmi lesquels Jean-François Mallet. Si le grand public reconnaîtra l'ex Top Chef Kelly Rangama et l'ex juré de Masterchef Yves Camdeborde, il désirera sans doute en savoir plus sur cet ex-chef. Cuisinier, photographe culinaire et inventeur de recettes, il multiplie les casquettes.

Né à Montargis en 1967, Jean-François Mallet entame sa carrière professionnelle en tant que cuisinier et se forme auprès de chefs emblématiques comme Michel Rostang, Michel Kéréver, Gaston Lenôtre ou encore, Joël Robuchon. Formé, comme Kelly Rangama, à l'école supérieur de cuisine française Ferrandi, il sort major de sa promo. Après 10 années passées derrière les fourneaux de grands restaurants comme le George V à Paris, l'Hôtel Hilton à Londres, le Pavillon Elysée Lenôtre à Paris, dont il devient chef à 26 ans, il se tourne vers sa deuxième passion : la photographie culinaire et de voyage. Il parcourt la planète pour effectuer des reportages sur les plats du monde entier et leurs cuisiniers, pour des revues culinaires françaises. En 2015, il publie son livre de cuisine Simplissime, le livre de cuisine le plus facile du monde (Hachette Pratique), devenu un véritable phénomène sur internet et en librairie.

"Aller à l'essentiel du goût et de la technique en deux pages, occupées aux trois quarts par des photos toutes simples des ingrédients et du plat, et au maximum huit lignes de recette, écrites en gros" tel est le résumé que fait l'auteur de son livre de recettes Simplissime, qui s'est arraché à plus de 3 millions d'exemplaires. L'ouvrage est décliné en une collection de 41 tomes, traduits en 12 langues dans 20 pays, proposant de multiples recettes, de la pizza au foie gras, pour des repas light, chics, végétariens, asiatiques etc. Il y en a pour tous les goûts.