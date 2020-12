Kelly Rangama : de Top Chef au Grand concours des régions

KELLY RANGAMA - Pour la grande première du Grand concours des régions présenté par Cyril Féraud, la chaîne France 3 a fait appel à la bonne humeur communicative de la jeune cheffe réunionnaise Kelly Rangama, pour départager les candidats en tant que juré du premier volet "La meilleure recette de France".

La cheffe étoilée Kelly Rangama Atchama s'est fait connaître du grand public lors de sa participation à la saison 8 de Top Chef, diffusée sur M6 en 2017, puis comme animatrice de l'émission Voyages et délices by Chef Kelly sur France Ô, dans laquelle elle parcourt le monde en quête des meilleurs produits et recettes d'outre-mer. Elle est de retour sur le petit écran ce vendredi 18 décembre dans la nouvelle émission du Grand concours des régions diffusée sur France 3, en tant que juré de ce premier épisode qui concurrence les meilleures recettes régionales de France. Au cours des épreuves, les juges se rendront par binôme devant les plans de travail des candidats, afin d'en apprendre plus sur leurs recettes, sur un produit du terroir ou pour les mettre en garde sur leurs choix.

L'ex-candidate de Top Chef 2017 a obtenu une étoile au Guide Michelin en janvier 2020, à la tête de son restaurant parisien Le Faham. Découvrez ci-dessous le portrait de l'une des rares femmes chefs étoilées en France.

Née le 16 septembre 1987 sur l'île de La Réunion, elle grandit à Saint-Paul puis à Sainte-Marie où elle s'initie à la cuisine les week-ends auprès de son père. Un bac littéraire en poche, elle rejoint la métropole et se forme à l'école de gastronomie Ferrandi où elle obtient un CAP cuisine. Elle fait ses armes au restaurant Saint-James à Bouliac, où elle rencontre son futur mari, puis à L'Arôme, restaurant parisien, en tant que sous-chef. Elle devient ensuite chef de cuisine du Boutary à Paris.

Avec pour coach Hélène Darroze, elle participe à la saison 8 de Top Chef, diffusée en 2017 sur M6. Elle chapeaute ensuite L'Affable, un néo-bistrot du 7e arrondissement de Paris, où elle apporte sa touche culinaire réunionnaise avec des plats revisités aux saveurs des tropiques, dont sa fameuse île flottante à base de fruits (ananas victoria, noix de coco), à côté de plats plus traditionnels comme les langoustines bretonnes ou le ris de veau croustillant. Elle anime un temps l'émission Voyages et délices by Chef Kelly sur France Ô. En 2019, elle ouvre, avec son mari et le pâtissier Jérôme Devreese, son restaurant actuel : Le Faham, qui lui permet de décrocher une étoile au Guide Michelin.

Situé au 108 rue Cardinet, dans le 17e arrondissement de Paris, le restaurant de Kelly Rangama Atchama, qu'elle dirige avec son mari, décroche une étoile au guide Michelin en janvier 2020. D'après le Guide Michelin, il propose "une cuisine d'une grande finesse", avec des spécialités fusionnant la cuisine française avec la cuisine créole, comme le rouleau de tourteau rafraîchi au combava ; la légine, déclinaison d'artichauts, boucané volaille et condiment citron et piment ou encore, le gâteau de patate douce. Kelly Rangama Atchama est la première femme réunionnaise à décrocher cette distinction du précieux Guide rouge.