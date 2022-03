Terrasses chauffées : interdites à compter du 1er avril 2022

FIN DES TERRASSES CHAUFFEES. L'interdiction des terrasses chauffées est mise en place ce vendredi 1er avril 2022 dans la France entière. Une mesure s'avère difficile pour les restaurateurs parisiens.

[Mis à jour le 31 mars 2022 à 09h47] Vendredi 1er avril, l'interdiction des terrasses chauffées, une mesure issue de la loi Climat, devient effective dans toute la France, après un report d'un an. Terminé les dîners au chaud, bien calés à la terrasse d'un restaurant parisien en plein hiver... Face à l'application de cette interdiction, les restaurateurs et patrons de bars redoutent de perdre des clients. "C'est toujours nous, les commerçants et artisans qui payons la note pour les autres", déplore Stéphane Malet, patron du Relais Charbon, un restaurant du 15e arrondissement de Paris, au micro de RFI. "La mesure je ne la comprends pas trop, il y a des milliers de jets privés qui roulent tous les jours, ils ne sont qu'à eux, et ils ont plus les moyens que nous de faire l'effort de prendre le train ou de rouler en voiture électrique", s'est-il justifié.

Mais une terrasse chauffée pendant une journée équivaut tout de même à rouler 350 kilomètres en voiture... Au moment du vote de la loi, le secrétaire d'État à la Transition écologique Emmanuel Wargon avait précisé "qu'un demi-million de tonnes de CO2" ne seraient ainsi plus émises chaque année. Une mesure écologique non négligeable... Certains restaurateurs prévoient de s'adapter l'hiver prochain pour limiter la perte de chiffres d'affaires, surtout à Paris où les terrasses des restaurants pullulent. La patronne de la brasserie Lutetia à Paris a déjà annoncé à RFI qu'elle sortirait les "plaids" et "les "couvertures" pour "les mois de décembre 2022 et janvier 2023".

Après de nombreux reports en raison de la crise du Covid-19, nous y sommes enfin. Ce vendredi 1er avril 2022, plus aucun radiateur électrique, parasol chauffant ou brasero ne sera autorisé à l'extérieur des bars, cafés et restaurants de toute la France. La mesure est déjà entrée en vigueur dans certaines villes de France comme la ville de Rennes depuis 2020.

La mesure interdisant les terrasses chauffées est prévue dans la loi "climat et résilience", adoptée le 22 août 2021 et portée par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. A compter du 30 juin 2022, les restaurateurs seront pénalisés par une amende s'ils ne retirent pas leurs chauffages extérieurs.