Poulet jaune ou blanc : voici les différences que vous ignoriez

Préférez-vous le poulet jaune ou blanc ? Découvrez la véritable différence derrière ces deux types de viande.

Poulet jaune ou blanc, lequel préférez-vous ? Beaucoup pensent que l'un est meilleur ou plus sain que l'autre, mais quelle est la vraie différence entre les deux ? De plus, toute la viande jaune est-elle fermière ? Voici enfin la vérité sur ces petits doutes culinaires.

Le poulet est un aliment essentiel dans de nombreux foyers, et pour plus d'une bonne raison. Il est économique, polyvalent et délicieux. Cependant, tout le monde ne connaît pas suffisamment le poulet. Beaucoup pensent que le poulet blanc n'est qu'une version plus claire de son homologue jaune, mais évidemment, la différence entre les deux ne se limite pas à cela !

Dans cet article, nous vous expliquerons les différences réelles entre la viande de poulet blanche et jaune, afin que vous puissiez faire un choix éclairé lors de l'achat de votre prochain poulet en magasin ou même au restaurant lorsque le menu offre la possibilité de choisir entre les deux.

Manger du poulet, jaune ou blanc, est toujours bon pour la santé. Non seulement c'est un aliment faible en calories, mais il est également riche en protéines. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a deux types de poulet différents dans les rayons des supermarchés, l'un plus blanc et rose et l'autre plus jaunâtre ? Les raisons se trouvent dans les différences organoleptiques et de saveur.

Poulet blanc

Le poulet est une bonne source de protéines, un nutriment essentiel qui aide l'organisme à construire et réparer les tissus. Il fournit également du sélénium, de la vitamine B6 et de la vitamine B12, tous des éléments importants pour maintenir un métabolisme sain. Le poulet est également riche en phosphore, qui aide à construire des os et des dents solides.

La couleur du poulet, en particulier la poitrine, est influencée par divers facteurs, tels que la race et la génétique de l'animal, les pratiques agricoles et surtout l'alimentation. En particulier, la couleur de la poitrine est déterminée par le type de céréales utilisées pour nourrir le poulet. Si les poulets sont nourris avec du sorgho et du blé, la viande sera blanche avec une teinte rosée. S'ils sont nourris avec du maïs, la viande aura tendance à être jaune.

Poulet jaune

Le poulet jaune est plus savoureux que le blanc, car il contient plus de gras. Pour être précis, le poulet jaune cru est plus gras que le poulet blanc. Cependant, une fois cuit, c'est l'inverse : le poulet jaune contient un peu moins de graisse que le poulet blanc. La couleur jaune provient des caroténoïdes présents dans l'alimentation du poulet, des pigments qui lui confèrent sa teinte dorée. Les caroténoïdes fournissent également des avantages antioxydants et aident à prévenir le cancer. Cependant, la viande de poulet blanc est plus tendre que celle du poulet jaune car elle contient moins de tissu conjonctif, ce qui la rend plus facile à mâcher sans effort !

Si vous vous demandez si les poulets fermiers ou biologiques sont bons pour la santé, ce n'est pas nécessairement le cas ! En effet, certaines études ont révélé que les viandes biologiques peuvent contenir des niveaux plus élevés de certains pesticides par rapport aux viandes conventionnelles, car ces animaux passent plus de temps à l'extérieur. C'est précisément pour cette raison qu'ils entrent en contact avec des substances chimiques potentiellement nocives présentes dans leur environnement (comme les engrais pour les pelouses).

On a souvent tendance à associer le poulet à chair jaunâtre avec le poulet fermier. Mais que signifie exactement ce terme ? En réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Les poulets fermiers sont élevés dans un environnement plus naturel. Ils ont la possibilité de picorer et de chercher leur nourriture, contrairement aux poulets élevés en usine qui sont enfermés dans des cages ou des enclos.

Poulet fermier

Il a également été démontré que les poulets fermiers sont plus sains que leurs homologues élevés en usine, avec des niveaux plus élevés d'acides gras oméga-3, de vitamine E et de bêta-carotène. Cela signifie que le poulet fermier est souvent plus cher que le poulet ordinaire, car il nécessite plus de temps pour grandir et plus d'espace pour paître (c'est pourquoi les œufs fermiers peuvent coûter beaucoup plus cher que les œufs ordinaires).

Le poulet jaune a la peau jaune non pas à cause d'un pigment dans la peau, mais à cause de ce qu'il mange ! Si vous mangez beaucoup de carottes, votre peau deviendra orange car elles contiennent du bêta-carotène, qui leur donne une couleur vive – tout comme manger trop de sucreries peut provoquer de l'acné !

En fin de compte, le choix entre le poulet jaune et le poulet blanc dépendra de vos préférences gustatives et de vos besoins diététiques. N'hésitez pas à essayer les deux types de viande dans différentes recettes pour déterminer celui que vous préférez. Gardez également à l'esprit que les poulets fermiers et biologiques peuvent offrir des avantages nutritionnels supplémentaires, mais peuvent également être plus coûteux. Faites le choix qui convient le mieux à votre style de vie et à votre budget, et surtout, profitez de délicieux repas à base de poulet !