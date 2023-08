Il a pesé les grosses frites chez McDonald's et révèle pourquoi il ne faut jamais en commander

Il a commandé une frite moyenne et une grande chez McDonald's, puis a décidé de les peser séparément. Et le résultat l'a convaincu de ne plus commander de grande frite.

Si vous envisagez une petite escapade dans un fast-food McDonald's, réfléchissez bien avant de commander une grande portion de frites. Pourquoi, vous demandez-vous ?

Eke Bosman, un influenceur néerlandais spécialisé dans la malbouffe connu sous le nom de "Snackspert" sur Instagram a mené une expérience qui pourrait vous faire réfléchir.

M. Bosman a commandé une frite moyenne et une grande chez McDonald's, puis a décidé de les peser séparément. Surprise : alors qu'une portion moyenne affiche 116 grammes, la grande ne pèse que 130 grammes. Une mince différence de 14 grammes, soit à peine 10 frites supplémentaires !

Si l'on se penche sur la question financière, le constat est saisissant : une grande portion coûte 3,25 €, tandis qu'une moyenne revient à 2,85 €. Une différence presque négligeable entre une portion moyenne et une grande. En bref, vous déboursez 40 centimes de plus pour une maigre dizaine de frites.

La réaction de McDonald's ????

McDonald's a répondu sur Instagram suite à la vidéo de Snackspert : "Nos portions de frites sont remplies manuellement par notre équipe, c'est pourquoi il peut y avoir des variations. Une portion moyenne devrait peser 114 grammes, une grande 150 grammes." Cela suggère que la portion de notre cher Snackspert, pesant seulement 130 grammes, n'était pas à la hauteur.

On fait quoi alors ? ????

La prochaine fois, munissez-vous d'une balance avant de franchir le seuil de McDonald's. Ainsi, vous pourrez être assuré de réellement en avoir pour votre argent.

L'autre raison de ne pas commander de grandes frites c'est qu'elles ne sont pas l'aliment le plus sain du monde. Les frites cuites à la friteuse absorbent une grande quantité d'huile, ce qui augmente leur teneur en matières grasses. Consommées en excès, elles peuvent contribuer à une prise de poids. De plus Lorsque les aliments riches en glucides sont cuits à des températures élevées (comme lors de la friture), ils peuvent former de l'acrylamide, une substance qui pourrait être dangereuse pour l'homme.