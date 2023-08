Si vous avez des courgettes et des oignons, vous devez essayer cette recette

Prête en 5 minutes, cette délicieuse recette croustillante pour permet d'utiliser les courgettes et les oignons qui traînent en cuisine en ce moment.

Avec l'arrivée de l'été, nombreux sont ceux qui se passionnent pour le jardinage et la culture de légumes. Si vous faites partie de cette catégorie, ou même si vous êtes simplement un amoureux des légumes, il est fort probable que vous ayez des courgettes et des oignons à portée de main. Et quoi de mieux que de transformer ces produits frais en une recette savoureuse?

Aujourd'hui, nous vous proposons une recette simple, économique, saine et délicieuse qui fera le bonheur de tous, que vous soyez un chef expérimenté ou un amateur.

Ingrédients:

2 courgettes

1 oignon

Sel

Poivre noir

60 g de farine de maïs

2 cuillères à soupe de farine de blé

100 ml d'eau

Huile d'olive

Fromage parmesan

Préparation:

Préparation des légumes : Commencez par laver les courgettes et les oignons. Otez le bout des courgettes mais conservez la peau. Coupez les courgettes en fines rondelles ; il est important que les rondelles soient très fines afin de limiter le rendu d'eau par la suite. Émincez l'oignon finement. Préparation de la pâte : Dans un bol, mélangez les courgettes, l'oignon, la farine de maïs, la farine de blé, l'eau, une pincée de sel et de poivre. Disposition : Choisissez un grand plat allant au four et mettez une feuille papier sulfurisé dessus. Mettez un peu d'huile d'olive, versez le mélange de courgettes, d'oignons et de pâte. Etalez bien. La couche ne doit pas dépasser 1cm d'épaisseur pour éviter que l'eau des courgettes rende l'ensemble peu goûteux. Cuisson au four : Rajoutez de l'huile d'olive par-dessus et saupoudrez de fromage parmesan sur le dessus. Enfournez à 180°C pendant 35 à 40 minutes. La préparation doit être bien dorée et croustillante. Dégustation : Laissez refroidir quelques minutes avant de servir. Cette recette se déguste aussi bien chaude que tiède. Elle peut être accompagnée d'une salade verte pour un repas complet et équilibré.

Cette recette est la solution idéale pour cuisiner vos courgettes et oignons. Elle met en valeur la douceur des courgettes et le piquant des oignons, tout en offrant une texture croustillante grâce à la pâte. Alors, n'attendez plus et régalez-vous!