Est-ce vraiment mauvais de boire de l'eau chaude au robinet ?

On nous dit souvent de ne pas boire l'eau chaude du robinet et même de ne pas s'en servir pour cuisiner. D'où vient cette recommandation et est-elle toujours valable ?

Avez-vous déjà entendu dire qu'il ne faut pas boire de l'eau chaude du robinet ? Cela ressemble à une vieille croyance, comme le mythe selon lequel jeter des pâtes au mur indique si elles sont cuites. Mais est-ce vrai ? Et devons-nous vraiment nous en préoccuper ? Anas Ghadouani, professeur de génie environnemental spécialisé dans l'eau, explique que les réseaux de plomberie et les systèmes d'eau chaude varient d'une maison à l'autre.

Par exemple, certaines maisons utilisent un système où l'eau est chauffée et stockée dans un ballon en attendant d'être utilisée. "Ces réservoirs d'eau chaude peuvent développer certaines bactéries... il est possible qu'il y ait de mauvaises bactéries, des agents pathogènes qui pourraient se développer à l'intérieur", dit le professeur.

Par exemple, la bactérie Legionella peut se développer dans l'eau "stagnante ou tiède", y compris dans les réservoirs d'eau chaude. Toutefois, le chlore présent dans l'eau et les réglementations sur les températures minimales des systèmes d'eau chaude peuvent réduire le risque. Pour plus de sécurité, il est conseillé de nettoyer et de rincer annuellement les réservoirs d'eau chaude. "Beaucoup de gens ne nettoient pas leur système d'eau chaude pendant des années et ne savent même pas qu'il doit être nettoyé", ajoute-t-il.

Dans d'autres maisons, un système à flux continu est utilisé, chauffant votre eau instantanément lorsque vous en avez besoin. Avec ce système, "l'eau n'a pas le temps de stagner et d'accumuler des particules ou des micro-organismes", car elle s'écoule directement vers vos robinets.

Mais, en dehors du stockage de l'eau, il faut aussi tenir compte des tuyaux. Une préoccupation majeure est la présence éventuelle de minéraux et de métaux dissous comme le cuivre et le plomb. Beaucoup de vos tuyaux à la maison sont en cuivre. Les maisons construites avant les années 80 sont plus susceptibles d'avoir des matériaux douteux dans leurs tuyaux. Les métaux et les minéraux peuvent se dissoudre de vos tuyaux lorsque l'eau y reste en contact pendant longtemps. Bien que cela puisse également arriver avec de l'eau froide, le risque est bien plus grand avec de l'eau chaude. Les raisons qui augmentent la dissolution des métaux comprennent en effet la température et d'autres caractéristiques de l'eau comme le pH et la dureté.

Pour réduire le risque, les spécialistes suggèrent de "laisser couler vos robinets pendant 10 secondes le matin ou après une période d'inactivité", afin d'évacuer l'eau qui aurait pu être en contact avec des matériaux de plomberie et potentiellement absorber des métaux. Même quelques secondes peuvent faire la différence. Si vous partez en vacances, il est préférable de les laisser couler quelques minutes et d'utiliser cette eau pour la vaisselle ou pour arroser les plantes. Si vous habitez dans un grand immeuble, il est recommandé de laisser couler l'eau pendant au moins trente secondes avant de l'utiliser.

Il est également conseillé d'utiliser de l'eau froide pour cuisiner et préparer du thé, car faire bouillir de l'eau tiède ne supprimera pas les éventuels métaux dissous. Il est également fortement recommandé de changer votre tuyau de douche et de rappeler que l'eau chaude du robinet est "généralement conçue pour se laver, et non pour boire".