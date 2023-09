Comment faire durer les bananes plus longtemps – Fini les bananes brunes !

Vous avez assez de voir vos bananes brunir en quelques jours ? Il est possible de tromper la nature et de conserver vos bananes plus longtemps avec ces quelques astuces.

Très souvent, il arrive que certaines des bananes achetées noircissent avant même qu'on ait eu le temps de les manger. Bien que l'on puisse toujours consommer des bananes noircies et les utiliser pour la pâtisserie, beaucoup préfèrent les bananes fraîches. Avec ces astuces, vos bananes resteront fraîches plus longtemps :