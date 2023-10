L'Europe est presque à court de ses réserves d'huile d'olive et la bouteille vaudra bientôt plus cher qu'un bon vin

Les vagues de chaleur et la sécheresse estivales dans la région méditerranéenne ont ravagé la récolte d'olives de cette année.

Suite à des conditions météorologiques extrêmes durant l'été pour la deuxième année consécutive, la récolte d'olives dans de nombreuses régions méditerranéennes a tourné à l'échec. En réalité, la situation est si critique que le plus grand producteur mondial a annoncé qu'il devra désormais importer de l'huile d'olive d'Amérique du Sud pour répondre à la demande. "Aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'acheter de l'huile d'olive. Tout est vendu", a indiqué Walter Zanre, directeur général de la marque britannique d'huile d'olive Filippo Berio.

Depuis des milliers d'années, les oliviers sont cultivés autour de la Méditerranée. Rien qu'en Espagne, plus de la moitié de la production mondiale d'huile d'olive est réalisée. La récolte des olives a lieu entre octobre et février, donc une sécheresse estivale a un impact direct sur la production. En quelques décennies, le climat a changé radicalement, avec des vagues de chaleur, des sécheresses et des incendies de forêt devenant la nouvelle norme dans les pays méditerranéens. C'est cette combinaison qui menace grandement cette industrie ancienne.

Selon le Conseil International de l'Olive, la production mondiale devrait chuter à 2,4 millions de tonnes, bien en deçà de la demande mondiale de 3 millions de tonnes. Cette baisse est principalement due à la sécheresse et à la chaleur extrême qui ont sévi en Espagne cet été. D'autres régions productrices comme la Grèce, l'Italie et le Portugal ont également été durement touchées. En Espagne, la production d'huile d'olive a longtemps été d'environ 1,3 million de tonnes par an. Mais après un été extrême en 2022, la production a chuté de façon significative à 660 000 tonnes, soit une réduction de plus de moitié. Et les perspectives de 2023 ne sont guère meilleures.

Deux années consécutives de mauvaises conditions de croissance ont créé un déséquilibre entre l'offre et la demande, entraînant une augmentation des prix de l'huile d'olive. Les prix avaient atteint un niveau record, mais ils ont continué à augmenter depuis. Entre juin 2022 et juillet 2023, le prix de l'huile d'olive espagnole a augmenté de plus de 110%, pour atteindre environ 7,5 euros le kilo.

Les huiles d'olive grecque, italienne et portugaise ont également connu de fortes hausses de prix en raison des mauvaises saisons de croissance. Finalement, ce sont les consommateurs qui en paient le prix avec des augmentations à plus de 2 chiffres dans les supermarchés en 2023.