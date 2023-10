Avec quoi mélanger les pommes de terre avant de les mettre au four - le secret qui les rend croustillantes et savoureuses

Découvrez comment obtenir des pommes de terre parfaitement croustillantes et savoureuses en quelques étapes simples.

Nous aimons tous les pommes de terre, que ce soit sous forme de purée onctueuse, de frites ou même de chips croustillantes. Mais si vous recherchez une recette de pommes de terre avec une croûte extérieure croustillante et un intérieur tendre et savoureux, le secret réside dans la façon dont vous les préparez avant de les mettre au four.

Ces pommes de terre rôties sont très faciles à préparer, économiques et nécessitent très peu de travail. Voici les ingrédients nécessaires :

- pommes de terre blanches, en quantité souhaitée

- sel

- poivre fraîchement moulu

- huile d'olive

- vinaigre

Et voici comment les préparer :

1. Lavez bien les pommes de terre et épluchez-les. À mesure que vous les épluchez, placez-les dans un saladier d'eau.

2. Après les avoir toutes épluchées, coupez les pommes de terre en dés de taille égale pour qu'elles cuisent uniformément.

3. Replacez ensuite les pommes de terre dans le saladier d'eau. Vous remarquerez que l'eau devient trouble à cause de l'amidon.

4. Changez l'eau 5-6 fois jusqu'à ce qu'elle devienne claire.

5. Mettez les pommes de terre dans une casserole d'eau et faites-les bouillir pendant 5 minutes. Ajoutez du sel et une cuillère à soupe de vinaigre à l'eau.

6. Égouttez bien les pommes de terre, assaisonnez à votre goût, ajoutez un filet d'huile d'olive et mélangez à l'aide d'une cuillère.

7. Tapissez une plaque de cuisson de papier sulfurisé et étalez les pommes de terre uniformément en une seule couche.

8. Mettez les pommes de terre au four, placez la plaque au centre, avec le chauffage en haut et en bas. Cuisez-les à 200°C pendant environ 20 minutes.

9. Une fois cuites, retirez les pommes de terre du four, servez-les dans des assiettes et dégustez.

Le secret consiste éliminer l'amidon, ce qui rendra les pommes de terre croustillantes. Pour cela, la préparation contient deux trucs importantes. Le premier est de mettre les pommes de terre dans un saladier d'eau pendant qu'on les prépare. Une partie de l'amidon va partir de cette manière. Le second truc consiste à blanchir les pommes de terre avant de les cuire : on les fait bouillir les pommes de terre seulement 5 minutes pour éliminer l'amidon sans les cuire complètement.