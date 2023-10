Terminé les frites toutes molles chez McDonald's ! Un employé vous donne le secret pour les garder croustillantes et chaudes

Ce véritable expert a trouvé la solution à ce problème bien connu de tous les clients de McDonald's et des fast-foods.

A chaque virée au fast food, que ce soit en drive ou simplement à emporter, le problème stratégique se pose : comment conserver les burgers et frites au chaud et surtout comment empêcher les frites croustillantes de devenir molles et flasques en quelques minutes ? Certains n'ont trouvé qu'une solution gourmande mais peu pratique : picorer une frite puis finalement tout dévorer sur le chemin du retour vers la maison. Terriblement frustrant...

Amateurs de McDonald's chaud et croustillant, la solution est pourtant devant vos yeux. Un ancien employé de McDo a donné son astuce ultime pour savourer tranquillement à la maison des frites encore chaudes et croustillantes. Originaire de Sydney, Bruno Bouchet est devenu un célèbre animateur radio australien et a livré son petit secret, lui qui a dévoilé avoir travaillé pour McDonald's à Brisbane lors de sa jeunesse.

Pour lui, tout réside dans une erreur faite par beaucoup de clients de fast-food : fermer le sac. "Vous pensez peut-être qu'en fermant bien le sac hermétiquement, la chaleur maintiendra les frites au chaud", a-t-il expliqué aux auditeurs. "Eh bien, vous avez tort. En réalité, cela fait de la vapeur avec les pommes de terre, vous laissant avec des frites détrempées et toutes ramollies. Vous les faites cuire à la vapeur quand vous fermez le sac."

L'erreur est bien identifiée merci mais cela ne donne pas vraiment de solution pour l'empêcher ! Détrompez-vous, là encore, notre expert a la clé. "La solution est simple, il faut laisser échapper la chaleur," a-t-il poursuivi. 'D'abord, gardez le sac ouvert. Ensuite, avez-vous remarqué que les frites sont disposées verticalement dans le sac ? Mettez-les horizontalement, car cela ralentira la vitesse à laquelle la chaleur s'échappe - elle sortira d'un côté plutôt que directement du dessus. Enfin, placez les hamburgers sur les frites pour les garder chaudes."

Tout est donc une question de rangement et de positionnement stratégique des composants de votre menu préféré. On se gardera bien en revanche de bouger la boisson sous peine d'avoir un véritable carnage à l'arrivée avec des frites baignant dans votre soda préféré. On résume ou plutôt laissons notre expert le faire : "Laissez-moi récapituler : frites en bas, position horizontale, hamburgers au-dessus et laissez respirer le sac - vous n'aurez plus jamais de frites molles dans votre vie, je vous le garantis." C'était si simple... Il suffisait d'y penser.