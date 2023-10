Le lait blanc de figue, qu'est-ce que c'est et pourquoi les anciens le récoltaient

Cette substance visqueuse cache quelques secrets que peu connaissent.

L'été est maintenant terminé, et avec lui, les délicieux fruits que nous offre la saison estivale deviennent de plus en plus rares. Cependant, en automne, il y a encore une perle de saveur et de douceur qui peut arriver directement sur nos tables. C'est la figue, un fruit aimé dans le monde entier depuis l'époque de l'Empire romain.

Mais les caractéristiques de cet arbre ne se limitent pas à produire de délicieux fruits, il produit aussi une substance laiteuse bien connue de ceux qui ont déjà récolté des figues. Ce lait de figue qui coule des feuilles coupées ou du pédoncule de la figue cache des caractéristiques uniques. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Et pourquoi la plante produit-elle cette substance ?

Beaucoup d'entre nous se sont déjà tachés avec quelques gouttes de ce lait de figue, peut-être après avoir récolté un fruit, découvrant que cette substance n'a en réalité que peu de choses en commun avec le lait. Lorsque l'on parle de "lait de figue", il ne s'agit pas d'une boisson à savourer, mais du latex que cette plante peut sécréter, un mélange de protéines, de lipides et surtout d'un composé spécifique de cette plante appelé Ficine. La Ficine apporte de nombreuses propriétés, dont celle de décomposer les protéines. Lorsqu'elle entre en contact avec la peau, elle provoque souvent des irritations. C'est pour cette raison que les anciens utilisaient couramment le lait de figue contre les verrues ou les cors. Ces propriétés ne sont plus reconnues actuellement et aucun bénéfice pour l'homme n'a été démontré pour le lait de figue.

En réalité, la véritable nature de cette substance n'est pas d'aider l'homme, mais de protéger la figue contre les prédateurs, qu'il s'agisse d'insectes ou d'herbivores. Si nous goûtions cette substance, nous découvririons que sa saveur est très amère et désagréable, une véritable dissuasion à sa consommation. Voici le secret du lait de figue : les figues sont de véritables délices pour nous et de nombreux animaux, mais le figuier lui-même n'est pas aussi appétissant, et le mérite en revient au lait de figue qui coule en lui. Cette substance est le résultat d'une très longue évolution qui a amené cet arbre à créer une défense extrêmement efficace contre les parasites, un mécanisme essentiel pour la préservation de cette espèce au cours d'un parcours qui a duré des millions d'années.