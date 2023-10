Le truc infaillible pour éliminer l'odeur de fromage après une soirée raclette ou fondue

Quoi de mieux qu'un bon fromage fondant ? Et quoi de plus ennuyeux que son odeur qui s'incruste dans les vêtements ou les tapis ? Voici des astuces pour se débarrasser rapidement de cette odeur.

L'hiver approche, c'est à nouveau la saison de la fondue et de la raclette. Que ce soit en fondue ou en raclette, le fromage est apprécié toute l'année. Si seulement il n'y avait pas cette odeur de fromage désagréable le lendemain. Voici des solutions simples pour neutraliser l'odeur de raclette.

1. Utiliser une technique d'aération efficace : La première chose à faire est d'aérer. Mais ouvrir simplement la fenêtre de la cuisine est une erreur. Une aération rapide est bien plus efficace. Ouvrir la fenêtre pendant des heures peut sembler offrir beaucoup d'air frais, mais c'est moins efficace et gaspille de l'énergie. Avec l'aération rapide, ouvrez les fenêtres régulièrement pendant environ 10 minutes. Assurez-vous d'avoir une bonne circulation d'air pour remplacer l'air vicié par de l'air frais. Si nécessaire, vous pouvez également ouvrir la porte d'entrée.

2. Effectuer un nettoyage à l'eau plutôt qu'à l'aspirateur : Les parfums sont composés de particules si petites qu'elles ne peuvent pas être capturées par un aspirateur. C'est pourquoi il est recommandé de nettoyer à l'eau. Les odeurs s'évaporent et descendent lentement. Elles se fixent ensuite sur les textiles et les surfaces. Il est préférable d'aérer tous les textiles possibles à l'extérieur. Par exemple, les coussins, les couvertures et les rideaux. Les surfaces lisses doivent être nettoyées à l'eau. Cela éliminera une grande partie de l'odeur. Les produits à base de vinaigre sont particulièrement efficaces car le vinaigre est un neutralisant naturel.

3. Fabriquer des pièges à odeurs : Le vinaigre n'est pas seulement utile pour le nettoyage. Placé dans la pièce comme purificateur d'air, il peut faire des merveilles. Il capture toutes sortes de parfums et a également des propriétés antibactériennes. Mélangez une partie de vinaigre avec deux parties d'eau et versez le mélange dans plusieurs récipients ouverts. Placez-les à différents endroits de la pièce. Les mauvaises odeurs seront attirées et disparaitront rapidement.

4. Utiliser du café pour enfermer les odeurs : Si vous n'aimez pas l'odeur aigre du vinaigre, vous pouvez utiliser du café. Les grains ont les mêmes propriétés et beaucoup de gens aiment leur parfum. Moulu frais, c'est encore mieux. Selon l'intensité de l'odeur de fromage, vous pouvez légèrement torréfier le café dans une poêle puis le répartir dans des petits bols. Alternativement, une bougie allumée dans le bol peut aussi faire l'affaire.

5. Nettoyez avec de la levure chimique : Peu de produits ménagers sont aussi polyvalents que le bicarbonate de soude ou la levure chimique. Ils peuvent également aider à résoudre ce problème. Saupoudrez légèrement le produit sur les textiles et les meubles et essuyez avec une éponge humide. Laissez agir toute la nuit et nettoyez soigneusement le lendemain. Tout sentira à nouveau le frais.

6. Fabriquez un mélange d'oranges, clous de girofle et eucalyptus : Les oranges, ainsi que les clous de girofle et l'eucalyptus, sont également excellents. Les huiles essentielles de la peau d'orange ne se contentent pas de capturer les mauvaises odeurs, elles sentent également très bon. Associées à des clous de girofle et à de l'eucalyptus, elles forment la meilleure arme contre l'odeur de raclette. Insérez plusieurs clous de girofle dans une orange et attachez-la avec quelques branches d'eucalyptus à une corde. Vous pouvez accrocher ce "désodorisant naturel" ou le placer de manière décorative. C'est non seulement efficace, mais aussi décoratif.