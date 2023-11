Rappel urgent : vendu dans 1600 supermarchés Lidl, ce produit ne doit absolument pas être consommé

Cette viande a été commercialisée potentiellement dans 1600 supermarchés Lidl. Mais elle était impropre à la consommation. Si vous l'avez chez vous, jetez-là immédiatement.

Un avertissement sanitaire majeur a été lancé à l'attention des consommateurs après la découverte d'une contamination potentielle affectant un produit alimentaire courant. Il s'agit de cuisses de canard de la marque "Etal du volailler", dont la vente a été étendue à environ 1600 supermarchés Lidl. Le problème réside dans la détection d'une bactérie qui, lorsqu'elle est ingérée, peut causer des maladies graves voire fatales.

La souche de Listeria identifiée dans les cuisses de canard est connue pour être la cause de la listériose, une infection qui peut provoquer des symptômes allant de la fièvre et des douleurs musculaires à des complications plus graves. Les produits incriminés portent le code GTIN 20336370 avec le numéro de lot 0253035554. Ces détails sont essentiels pour l'identification des produits spécifiques à risque.

Suite à la publication de l'alerte le 3 novembre 2023, il a été demandé aux consommateurs de vérifier les paquets de cuisses de canard qu'ils pourraient avoir achetés et de s'abstenir de les consommer. Au lieu de cela, il est conseillé de retourner les produits concernés au point de vente où ils ont été achetés pour obtenir un remboursement complet. Ce rappel est particulièrement préoccupant en raison de la popularité du produit et de sa large distribution. Lidl a pris des mesures proactives en retirant immédiatement tous les lots concernés des étagères de ses supermarchés et en mettant en place des procédures pour empêcher la vente des produits affectés.

Pour les personnes ayant consommé les produits potentiellement contaminés et qui ressentent des symptômes évocateurs d'une infection, les autorités sanitaires recommandent de ne pas prendre à la légère ces signes et de consulter rapidement un professionnel de santé. La listériose étant traitable avec des antibiotiques, une identification et un traitement précoces sont cruciaux pour prévenir des issues graves.

Il est également conseillé aux consommateurs de suivre strictement les pratiques de sécurité alimentaire à domicile, telles que le maintien des aliments à des températures sûres, la séparation des aliments crus et cuits pour éviter la contamination croisée, ainsi que le lavage fréquent des mains avant et après la manipulation de nourriture. Ce rappel produit sert d'avertissement que la contamination alimentaire peut survenir dans des produits de tous les jours, et l'importance de la vigilance ne peut être sous-estimée.