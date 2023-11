Il y a une chose à ne jamais faire avec des oignons germés

Il ne vous reste plus qu'un seul oignon mais il a germé ? Peut-on le manger sans problème ? Oui dans la plupart des cas mais il y a une chose à éviter.

Vous connaissez cet arôme savoureux et parfumé qui remplit la pièce lorsque vous commencez à préparer le dîner ? Le plus souvent, nous devons cela aux oignons. Les oignons, ou tout type d'allium d'ailleurs, sont le moyen le plus simple de construire une base de saveur dans une recette. Ils sont également incroyablement polyvalents : vous pouvez lentement caraméliser leurs sucres naturels, les mariner dans une saumure relevée, ou les frire pour en faire un garniture croustillante ; un gratin de haricots verts ne serait tout simplement pas le même sans eux.

Les oignons sont aussi un légume extrêmement robuste. Lorsqu'ils sont stockés correctement, certaines variétés d'oignons peuvent durer jusqu'à plusieurs mois. Mais même avec les techniques de stockage les plus soignées, vous pouvez parfois vous retrouver avec un oignon germé.

Les germes peuvent souvent indiquer qu'un légume est dépassé. Et dans le cas de certains types de produits, comme les pommes de terre, cela peut même signifier qu'il n'est plus totalement sûr de les consommer. Mais que signifient les germes quand il s'agit d'oignons ?

La germination est une étape naturelle du cycle de vie de l'oignon. Ils sont considérés comme un légume-racine dans le monde culinaire, mais botaniquement, ce sont techniquement un bulbe. Et tout comme d'autres bulbes (y compris les fleurs), les oignons sont essentiellement la phase de repos pour une plante d'oignon mature.

La germination commence lorsque l'oignon est exposé aux bonnes conditions de croissance. Il n'a pas nécessairement besoin d'être dans le sol pour que cela se produise. Lorsqu'ils sont stockés dans des endroits chauds, humides et/ou éclairés, les oignons sont essentiellement trompés en pensant que c'est le printemps et commencent le processus de germination.

Contrairement aux pommes de terre, où la plante mature est toxique pour les humains, toutes les parties de l'oignon sont comestibles. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter lorsque vous voyez des pousses vertes sortir de vos produits. En fait, vous n'avez même pas besoin de les enlever. Les pousses d'oignon ne sont pas les mêmes que les ciboulettes ou les oignons verts, mais elles ont un goût assez similaire. Alors n'hésitez pas à les hacher et à les utiliser dans vos recettes.

Les oignons germés sont généralement sûrs à consommer, mais il y a encore quelques choses importantes à savoir. Pour fournir suffisamment de nutriments pour la croissance des germes, l'oignon utilise les sucres naturellement présents dans le bulbe. Cela va progressivement épuiser la douceur piquante trouvée dans un oignon frais. Si vous faites cuire les oignons, cela ne devrait pas faire une grande différence. Mais il est recommandé de ne pas utiliser d'oignons germés dans des préparations crues, puisque les oignons auront un goût plus astringent. Et il va sans dire que vous devriez jeter (ou composter !) vos oignons germés s'ils sont mous, suintent du jus ou développent de la moisissure.

La méthode la plus évidente pour empêcher vos oignons de germer est de les consommer peu après les avoir achetés. Mais pour ceux d'entre nous qui achètent des oignons en grande quantité, vous pouvez ralentir la germination avec un stockage approprié. Evitez de garder vos oignons dans des zones à niveaux élevés d'humidité et de température. En temps normal, vous pouvez stocker vos oignons dans une pièce sombre comme un garde-manger ou un placard. Mais si c'est le plein été et que vous vivez dans un environnement plus humide, il vaut mieux les garder au réfrigérateur.