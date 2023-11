Un délice avec seulement 2 pommes de terre : c'est tellement bon que je le fais presque tous les week-ends. Pas de four

Testez cette recette délicieuse : elle vous coûtera moins de 4 euros et est d'une simplicité extrême à faire.

Imaginez un plat si savoureux et si simple à préparer qu'il devient un incontournable de vos week-ends. Et tellement peu coûteux que vous pourrez vous régaler pour moins de 4 euros. Cette recette transforme la pomme de terre en un délice culinaire, sans même avoir besoin d'un four. Et elle est tellement simple à faire.

Commençons par prendre 360 grammes de pommes de terre. Coupez-les en dés et faites-les cuire dans une casserole avec 600 ml d'eau. Cette étape cruciale, qui dure environ 15 minutes à feu moyen-vif, est le secret pour obtenir des pommes de terre parfaitement tendres.

Pendant que les pommes de terre cuisent, préparez la pâte. Mélangez 100 ml d'eau, 100 ml de lait, 12 g de sucre blanc et 3 g de levure sèche active. Laissez ce mélange reposer pendant 5 minutes. Ce temps d'attente est essentiel pour activer la levure. Ensuite, ajoutez 300 g de farine tout usage ou à pain et 3 g de sel. Bien mélanger le tout avant d'incorporer 15 ml d'huile d'olive. Pétrissez la pâte jusqu'à obtenir une consistance lisse, puis couvrez-la et laissez-la reposer 15 minutes.

Revenons aux pommes de terre. Après les avoir égouttées, ajoutez une pincée de sel et 28 g de beurre doux, puis écrasez-les. Divisez cette purée en 8 parts égales. Cette étape de division est importante pour garantir une consistance uniforme dans la préparation finale.

Une fois la pâte reposée, divisez-la également en 8 parts en formant 8 boules. Couvrez et laissez reposer 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, prenez une des 8 parts de purée de pomme de terre, formez une boule, faites un creux au centre et ajoutez 10 g de cheddar râpé. Enveloppez le fromage avec la pomme de terre, formant une boule bien scellée. Faites la même chose pour les 7 autres parts de purée.

Après le repos de la pâte, aplatissez chaque boule de pâte avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à obtenir un cercle d'environ 12 cm. Placez une part de purée pomme de terre / cheddar au centre et enveloppez-la complètement avec la pâte. Aplatissez délicatement.

Chauffez une poêle à feu moyen avec un peu d'huile. Placez les pâtes farcies dans la poêle et faites-la frire pendant 3 minutes. Retournez-les et continuez la cuisson pendant encore 2 minutes ou jusqu'à ce que les deux côtés soient dorés. Le résultat ? Un plat doux et délicieux, qui ravira vos papilles. Cette recette, alliant simplicité et saveur, est la preuve que parfois, les choses les plus simples sont les meilleures.