Ces délicieux cookies de Noël sont devenus célèbres, voici la recette

Pour patienter jusqu'à Noël ou pour le grand jour, ces délicieux cookies de Noël promettent de séduire petits et grands. Voici la recette qui a conquis l'Amérique.

La magie des fêtes de fin d'année se ressent aussi dans la cuisine, notamment avec la préparation de délicieux petis gâteaux et sablés de Noël, une tradition forte dans l'Est de la France. Cette fois, pour plus d'originalité, on vous propose de revisiter les fameux cookies avec une recette qui a fait un tabac outre-Atlantique ! Au cœur de cette recette, des ingrédients basiques comme le beurre, le sucre, l'œuf, la farine et la vanille s'associent pour créer une base de pâte onctueuse. L'ajout d'extrait d'amande, bien que facultatif, est fortement recommandé pour rehausser le goût.

La préparation commence par la confection de la pâte à cookies. Les ingrédients requis pour cette pâte à cookies sont classiques. Pour obtenir 24 petits biscuits de Noël, l'Américaine Sally du site Sally's Baking Recipes réputée pour ses modes d'emploi en pâtisserie, recommande les dosages suivants : 280 grammes de farine, 1/2 cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, 170 grammes de beurre à température ambiante, 1 oeuf et, si vous le souhaitez, de l'extrait de vanille et de la poudre d'amande.

Pour commencer, mélangez la farine, la levure et le sel dans un bol. Dans un autre récipient, battez le beurre et le sucre jusqu'à obtenir un mélange lisse et crémeux. Un batteur électrique vous aidera à obtenir la bonne consistance rapidement. Ajoutez ensuite l'œuf et les extraits de vanille et d'amande, et continuez à battre jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

Une étape cruciale de la recette est le refroidissement de la pâte. Après l'avoir étalée, il est important de la laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 1 à 2 heures. Ce processus est essentiel pour garantir que les cookies conservent leur forme lors de la cuisson. Vous pouvez même la laisser jusqu'à une journée sans aucun problème.

Une fois la pâte refroidie, il ne reste plus qu'à composer les formes désirées. Si vous voulez ajouter un air de Noël à vos précieux petits gateaux, utilisez des emporte-pièces pour découper les cookies. Disposez-les ensuite sur une plaque recouverte de papier sulfurisé ou d'un tapis de cuisson en silicone, en veillant à les espacer d'environ 5 à 10 centimètres. Ils doivent être cuits au four préchauffé à 180°C pendant 11 à 12 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés sur les bords. Laissez-les refroidir sur la plaque pendant 5 minutes avant de les transférer sur une grille pour qu'ils refroidissent complètement.

Vos gâteaux sont déjà prêts ! Vous avez envie de les personnaliser, par exemple en ajoutant de la couleur ou un aspect brillant ? Le glaçage, simple et rapide à préparer, ajoute une jolie touche finale à ces délicieux cookies. Mélangez du sucre glace (350 grammes), de l'extrait de vanille, du sirop de maïs (ou un peu de sucre mélangé à de l'eau, 2 cuillères à café en tout) et de l'eau (5 cuillères à soupe) jusqu'à obtenir la consistance désirée. Vous pouvez teinter le glaçage avec des colorants alimentaires pour leur apporter un air de fête. Si vous les glacez, une fois décorés, les cookies doivent sécher pendant environ 24 heures pour être dégustés.

Ce processus complet peut sembler long, mais la majeure partie du temps consiste en du repos de la pâte ou des petits gâteaux sortis du four. Vous pourrez totalement vaquer à vos autres occupations et préparatifs de fête durant ce temps. N'oubliez pas : ces cookies peuvent être conservés jusqu'à 5 jours à température ambiante ou 10 jours au réfrigérateur. Vous pouvez donc les préparez-les à l'avance pour éliminer le stress des préparatifs de dernière minute avant Noël.