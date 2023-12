Ce riz très apprécié dans les supermarchés Leclerc contient des larves d'insectes. Voici comment l'identifier

C'est un sachet de riz connu des clients des magasins Leclerc et vendu sous la "Marque repère". Mais certains lots contiennent des larves d'insectes. Quelques détails permettent de les identifier.

Un rappel de produit touche les clients des supermarchés E.Leclerc, avec la découverte de larves d'insectes dans un riz Basmati populaire. La marque concernée, "Comptoir du Grain", est en réalité une "Marque repère" c'est-à-dire la marque de distributeur de la chaîne de supermarchés. Autant dire qu'elle est fortement consommée par les clients à la recherche de produits à prix raisonnable. Mais elle a dû retirer de la vente plusieurs lots de son riz Basmati en sachet de 1 kg, suite à la découverte de présence de larves et d'insectes dans ses produits.

Comment savoir si vous avez potentiellement acheté ce riz ? Tout d'abord vérifier que vous possédez du riz de type Basmati dans un emballage d'un kilo. Les autres types de riz et les autres quantités de produits ne sont pas concernés. Si vous avez acheté ce type de produit précis entre le 28 août 2023 et le 13 décembre 2023 alors vous êtes potentiellement concernés. Commencez par vérifier la date limite de consommation. Les lots incriminés portent des dates de durabilité minimale du 16/08/2025 et 17/08/2025. Vérifiez ensuite le code-barres pour voir si vous trouvez le code additionnel 09 après le code-barres. Si c'est le cas vous êtes concernés.

Pour les consommateurs ayant acheté ce produit, il est impératif de ne pas le consommer et de le rapporter au point de vente. E.Leclerc, conscient de que le produit n'est plus consommable, offre un remboursement complet et a mis son servie consommateur à la disposition des clients qui souhaiteraient vérifier s'ils ont un produit impropre ou non. Ce service est joignable par téléphone du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 17h au 0800 865 286. Il s'agit d'un numéro gratuit qui ne fait payer ni le service ni l'appel.

La procédure de rappel est prévue jusqu'au 15 février 2024. Après cette date, il ne sera plus possible de ramener le produit en magasin pour demander un remboursement. Il faudra alors le jeter. Pour plus d'informations, les consommateurs doivent contacter directement E.Leclerc ou peuvent consulter le site de rappel de produits mis en place par le gouvernement ("Rappel Conso"). RappelConso, le site unique des alertes de produits dangereux, est accessible au public depuis avril 2021. En cas de rappel de produits destinés à un consommateur final, les professionnels doivent obligatoirement en effectuer la déclaration sur le site RappelConso. Les consommateurs peuvent alors consulter les rappels de produits déclarés.