La recette de poulet la plus savoureuse que vous puissiez faire à la maison - facile, rapide et très juteuse !

Cette recette est simple à faire, savoureuse et peu coûteuse. Le meilleur moyen de se régaler avec du poulet!

Le poulet est l'une des viandes les plus consommées par les Français et il y a sans doute plus de 100 bonnes raisons à cela. Son goût, son prix raisonnable, son aspect tendre et juteux, et plus encore ! Mais le meilleur avec le poulet c'est que l'on peut le préparer sous plein de formes. Nous avons rassemblé trois recettes qui font l'unanimité, sont faciles à préparer et peu coûteuses. Préparez-vous à saliver !

Poulet Pané au Beurre et Citron

Cette recette commence avec trois petites poitrines de poulet, assaisonnées avec du sel et du poivre noir. Mélangez six cuillères à soupe de beurre non salé à température ambiante avec une grosse gousse d'ail écrasée, une cuillère à soupe de jus de citron, et du persil haché. Farcissez chaque poitrine avec une cuillère à soupe de ce mélange de beurre.

Ensuite, enrobez le poulet dans de la farine, secouez l'excès, trempez-le dans deux œufs battus, et enfin dans deux tasses de chapelure. Faites frire le poulet dans une grande poêle avec de l'huile chaude jusqu'à ce qu'il soit doré de chaque côté, environ 4 à 5 minutes. Le résultat ? Un poulet juteux et croustillant, à savourer avec une garniture de persil frais.

Poulet aux Champignons et à la Crème

Pour cette délicieuse deuxième recette, commencez par faire chauffer une poêle avec deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajoutez 700 g de cuisses de poulet et faites-les frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Retirez le poulet, puis faites revenir 300 g de champignons et un oignon jaune dans la même poêle. Ajoutez une gousse d'ail, une cuillère à café de farine, une de moutarde de Dijon, du persil et assaisonnez. Remettez le poulet dans la poêle avec une tasse de bouillon de poulet et une tasse de crème. Laissez mijoter pour obtenir un plat riche et crémeux.

Galette de Pommes de Terre au Poulet et Gruyère

Enfin, pour une touche originale, essayez la ,galette de pommes de terre au poulet. Rincez et séchez trois pommes de terre, puis mélangez-les avec deux petits œufs, une cuillère à soupe de farine, du sel, du poivre, et une poitrine de poulet hachée. Dans une poêle avec de l'huile d'olive, ajoutez la moitié du mélange, couvrez de Gruyère, puis ajoutez le reste du mélange. Couvrez et laissez cuire à feu doux. Retournez la galette après 10-12 minutes et laissez cuire encore 7 minutes.

Chacune de ces recettes apporte sa propre touche unique à la table, garantissant un repas délicieux et satisfaisant.