Préparer cette délicieuse soupe aux champignons ne prend que 15 minutes - elle est parfaite avant les fêtes

Voici une recette de soupe aux champignons qui fera sensation auprès de vos invités. Elle est rapide à faire et économique.

Avec l'arrivée de l'hiver et des fêtes de fin d'année, rien ne vaut un bon bol de soupe pour se réchauffer et se préparer à la frénésie des festivités. Une soupe aux champignons délicieuse, raffinée et, surtout, rapide à préparer est la solution idéale. Cette recette, souffée par le chef Jamie Oliver, ne prend que 15 minutes et est parfaite pour un dîner familial ou un repas entre amis.

Cette soupe aux champignons est non seulement rapide et facile à réaliser, mais elle est aussi adaptée aux végétariens, ce qui en fait un choix idéal pour un repas convivial qui ravira tout le monde. Voici comment vous pouvez préparer cette soupe savoureuse en quelques étapes simples.

Commencez par préparer les ingrédients : deux oignons, un peu d'huile d'olive, un cube de bouillon de poulet (ou de légumes si vous avez des végétariens à table), un demi-bouquet de thym frais, deux gousses d'ail, quatre gros champignons portobello (ou des champignons de Paris de bonne taille), 100 grammes de riz basmati et enfin une cuillère à soupe de crème liquide. Pour un petit goût de fêtes, vous pouvez également ajouter une cuillère à café d'huile de truffe.

La préparation est simple. Tout d'abord, épluchez, coupez en deux et émincez finement les oignons, puis faites-les revenir dans une grande casserole avec deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Emiettez le cube de bouillon dans la casserole, ajoutez une pincée de sel de mer et de poivre noir, ainsi que les feuilles de thym. Écrasez les deux gousses d'ail et ajoutez-les également.

Ensuite, retirez les pieds des champignons et placez les chapeaux sur une poêle pour les faire griller. Assurez-vous de les retourner une fois qu'ils sont bien dorés. Ajoutez les pieds des champignons et les têtes dans la casserole avec les oignons, puis incorporez le riz. Vous pouvez garder quelques têtes de champignons de côté pour la décoration. Faites cuire le tout pendant quelques minutes, puis versez un litre d'eau bouillante et laissez bouillir en gardant le couvercle sur la casserole.

Pour finir, utilisez un mixeur plongeant pour faire la soupe jusqu'à obtenir la consistance souhaitée, qu'elle soit lisse ou plus épaisse et consistante. Assaisonnez à votre goût, puis ajoutez la crème et l'huile de truffe en effectuant un mouvement circulaire pour bien mélanger les saveurs.

Il ne vous reste plus qu'à dresser. Servez la soupe bien chaude dans des bols, accompagnée de pain grillé. Ce plat est non seulement un régal pour les papilles, mais aussi un excellent moyen de commencer un repas festif. En seulement 15 minutes, vous aurez préparé un plat élégant et réconfortant qui ravira vos invités et réchauffera l'atmosphère de votre maison en cette période hivernale.