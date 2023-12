Vous en avez assez des avocats qui ne sont pas mûrs ? Comment les faire mûrir en deux minutes

Si vous avez envie d'un toast à l'avocat mais que votre fruit n'est pas tout à fait mûr, il y a une solution rapide.

Les avocats sont extrêmement polyvalents - l'aliment incontournable du brunch. Parfait dans une salade, un sandwich, un wrap ou un smoothie, ce fruit est extrêmement populaire et pour de bonnes raisons. Le seul problème avec les avocats est qu'ils n'ont qu'une courte période de maturité. Les avocats sont censés être délicieusement crémeux. Cependant un avocat pas assez mûr peut être amer ou n'avoir aucun goût, tandis qu'un avocat trop mûr peut être décoloré, malodorant et pas du tout appétissant.

Souvent, les amateurs d'avocat attendent des jours pour que leur fruit mûrisse correctement, mais que faire si vous avez besoin d'un avocat prêt à manger maintenant ? Tout ce dont vous avez besoin dans ce cas est un avocat, un micro-ondes et deux minutes. Il est en effet possible faire mûrir un avocat "super rapidement" - mais cela ne fonctionne que si l'avocat n'est pas tout à fait mûr mais pas dur non plus.

Coupez l'avocat en deux, retirez le noyau et enveloppez chaque moitié dans du film plastique adapté au micro-ondes. Ensuite, mettez les moitiés d'avocat dans un micro-ondes et faites-les chauffer à puissance maximale pendant deux minutes. Laissez-les refroidir jusqu'à ce qu'ils puissent être tenus sans vous brûler, puis passez les moitiés enveloppées sous l'eau froide - cela arrêtera la cuisson. Déballez les moitiés d'avocat et... c'est prêt ! Mettez-le sur du pain grillé, coupez-le en tranches dans un wrap, mixez-le dans un smoothie ou faites le guacamole ultime.

Si votre avocat est dur comme de la pierre, vous devrez attendre un peu plus longtemps. Placez l'avocat dans un sac en papier avec une pomme. Percez le sac avec un cure-dent en plusieurs endroits et laissez à température ambiante. L'avocat devrait être mûr en 1 à 3 jours. Pourquoi faire mûrir l'avocat dans un sac ? Les pommes, les kiwis et les avocats produisent tous un gaz éthylène naturel, qui accélère la maturation. Un sac en papier retient l'éthylène et aide l'avocat à mûrir rapidement.

Un dernier conseil enfin, voici les signes qu'un avocat est mûr (ou trop mûr) : les avocats Hass ont une peau granuleuse qui passe du vert au noir à mesure qu'ils mûrissent. Choisissez des fruits avec une peau très foncée (ou noire), lourds et qui n'ont pas de taches plus molles ou aplatis. D'autres avocats (ceux de Floride par exemple) ont une peau moyennement verte et brillante qui ne change pas de couleur en mûrissant. S'il cède sous une légère pression, il est prêt à être tranché. Si l'avocat a une petite bosse après avoir été pressé, il est trop mou pour être tranché mais juste assez pour être écrasé. Si il y a une grande bosse après avoir été pressé, il est trop mûr et la chair est gâtée. Vous pensez en avoir un bon ? Essayez de détacher la tige du haut. Si vous voyez du brun, posez-le. Vert et brillant ? C'est bon.