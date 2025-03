Cette recette légère de pâte à beignet ne prend que 5 minutes, c'est celle utilisée par Philippe Etchebest

Pour Mardi Gras, cette recette de pâte à beignet express et gourmande est une incontournable du chef Philippe Etchebest.

Qui dit Mardi gras dit beignets ! En ce jour de fête, on déguste ces petites gourmandises de carnaval et il faut dire qu'en matières de recettes, les possibilités sont infinies : des bugnes croustillantes lyonnaises aux beignets moelleux de la recette des pets de nonne de Franche-Comté, en passant par les oreillettes de Provence... Dommage, vous n'avez que très peu de temps pour cuisiner ! Et si on vous disait qu'il existe une recette simple de pâte à beignet qui fait des merveilles ? Prête en seulement 5 minutes, elle est signée du chef étoilé et animateur vedette de Cauchemar en Cuisine et Top Chef, Philippe Etchebest.

Dans cette recette de pâte à beignet, Philippe Etchebest n'utilise pas la moindre goutte d'huile et son astuce pour une pâte divine réside dans le fait de toujours remuer au centre du récipient pendant la préparation. En plus d'être rapide, la recette du chef étoilé est économique : vous n'aurez besoin que de 2 œufs, de 20 grammes de sucre en poudre, de 200 grammes de farine (type T45), de 15 centilitres de lait, de 15 centilitres de bière (ambrée, blonde ou blanche) et d'un peu de sel. Si vous n'avez pas (ou n'aimez pas) la bière, vous pouvez la remplacer par de l'eau pétillante. Cette préparation de pâte à beignet à la main est pensée pour 4 personnes. A vos fourneaux !

Dans un récipient ou cul de poule, mélanger la farine et le sucre.

Ajouter 2 pincées de sel à la préparation puis mélanger.

Faire un petit trou dans la farine avec l'index et ajouter un œuf en entier.

Battre le tout, puis ajouter le second œuf en entier.

Fouetter bien le tout en veillant à se positionner au centre du saladier pour éviter les grumeaux.

Ajouter progressivement le lait, toujours au milieu, sans arrêter de fouetter.

Ajouter enfin la bière (ou l'eau pétillante).

Fouetter le tout et la pâte est prête !

Pour frire la pâte à beignet, on versera de l'huile de friture (tournesol, pépins de raisin, arachide ou coco vierge) dans une casserole que l'on fera chauffer délicatement jusqu'à ce que l'huile atteigne 170°C. On y plongera ensuite la pâte à l'aide d'un emporte-pièce ou à défaut, d'un verre d'environ 5 centimètres de diamètre. Une fois que la première face du beignet est dorée, on retourne la pâte pour cuire l'autre versant du beignet de la même façon puis on sort le beignet à l'aide d'une araignée ou d'une écumoire.

On égoutte soigneusement le beignet avant de le déposer sur une feuille de papier absorbant ou dans une assiette recouverte d'un essuie-tout. Avec cette recette de pâte à beignet ultra-facile et ultra-rapide du chef Philippe Etchebest, vous obtiendrez des beignets délicieux que vous pourrez agrémenter de chocolat, sucre glace, miel, sirop d'érable, confiture, crème de marrons... Il y en aura pour tous les goûts ! Bon appétit !