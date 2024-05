Ce dessert apportera une note exotique et rafraîchissante à votre barbecue

Après un barbecue, on oublie les desserts trop sucrés. Ce plat original et exotique fera fondre vos invités !

La saison des barbecues est lancée. On se délecte, entre amis ou en famille, de grillades de viande ou de poisson à savourer lors d'un déjeuner ou d'un dîner sous le soleil. Après les merguez ou la brochette de bœuf, souvent accompagnés de pommes de terre ou de légumes de saison, on a le ventre bien rempli et on a surtout envie de légèreté pour terminer le repas... Sûrement pas d'une pâtisserie, très riche en matières grasses, avec cette chaleur ! Nous avons déniché pour vous le dessert original pour clore votre barbecue en beauté, sur une note rafraîchissante.

Il s'agit d'une recette simple et efficace, sur le même thème de la brochette de viande ou de poisson de votre barbecue. La brochette de fruits, pardi, mais pas n'importe laquelle ! Direction les Antilles avec pour ingrédients, de la noix de coco râpée, des bananes, des oranges, des mangues, de l'ananas, du citron vert, du rhum, de la cassonnade et une capsule de crème chantilly vanillée.

Dans un premier temps, on prépare les fruits (les ingrédients sont pour 10 personnes). Comptez au minimum une heure avant de servir. Sur une planche à découper, pelez 3 oranges et 3 mangues à l'aide d'un économe, et coupez-les en cubes de 3 centimètres d'épaisseur. Epluchez 3 bananes et un ananas d'un kilo environ et découpez-les en tronçons. Disposez vos fruits préparés dans un récipient de forme ronde de type jatte, et pressez-y le jus de deux citrons vert.

Place ensuite au sucre et au rhum ! Ajoutez à la préparation 100 grammes de cassonnade et deux cuillères à soupe de rhum. Couvrez et laissez macérer une bonne heure. Vous enfilerez ensuite les morceaux de fruits sur des piques à brochettes en bois en intercalant par exemple avec des feuilles de menthe fraîche selon votre préférence. Pensez également à faire preuve de créativité en alternant les saveurs. Il ne reste plus que la touche finale : roulez chaque brochette dans 200 grammes de noix de coco râpée et le tour est joué !

Il ne vous reste plus qu'à disposer vos belles brochettes sur un plat que vous pourrez décorer également de feuilles de menthe. Réserver le plat au réfrigérateur recouvert d'un papier aluminium. Au moment de servir, vous pouvez même redoubler de créativité en plantant les brochettes dans le dos d'une pastèque ou d'un melon ou en les disposant sur une feuille de palmier, pour un effet exotique garanti ! Sortez la crème chantilly du frigo pour accompagner les brochettes à votre guise. Vos convives se souviendront longtemps de ce dessert créatif et rafraîchissant qui fait voyager...