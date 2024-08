Voici les 3 pâtisseries à privilégier lorsque l'on fait attention à son poids

Un nutritionniste dévoile les trois desserts de la boulangerie les moins caloriques.

S'il n'est pas facile de supprimer totalement le sucre de son alimentation, il est bien connu que certains gâteaux comme le brownie, le macaron, le millefeuille, le tiramisu ou encore, le Paris-Brest, sont des bombes caloriques à bannir. Mais il est parfois plus malin de se prendre le dessert qui vous fait de l'œil à la boulangerie plutôt que de se diriger vers un café gourmand composé de ces petites mignardises de fabrication industrielle et gorgés d'additifs qui s'avèrent être bien plus caloriques. Ces trois desserts que l'on retrouve en pâtisserie traditionnelle seraient en réalité les moins gras.

Le nutritionniste Raphael Gruman nous les fait découvrir dans une vidéo postée sur Tiktok. D'apparence gourmande et bien connues du paysage culinaire français, ces trois pâtisseries sont celles qui font en réalité le moins grossir en raison de leur faible apport calorique. Tout d'abord, l'éclair, composé d'une pâte à choux et d'une crème pâtissière qui ne sont "pas si sucrées que ça", il permet de se faire plaisir avec modération.

Comptez environ 200 calories pour un éclair au chocolat. Ensuite, le nutritionniste annonce étonnamment le flan pâtissier, un dessert "qui contient beaucoup d'œufs, un petit peu de sucre c'est vrai", mais qui "ne va pas être trop gras". En effet, le flan ne contient que 130 calories pour 100 grammes, relativement peu par rapport à d'autres desserts. Cette relative légèreté est principalement liée à ses ingrédients puisque le flan est principalement réalisé à partir de lait et d'œufs, bien moins riches en lipides que le beurre, base de nombreux autres desserts. Le lait et les oeufs apportent également une précieuse source de protéines et calcium.

Le must, toujours selon l'expert en nutrition, "ça reste évidemment les tartes aux fruits", notamment celle aux framboises, qui contiennent "très très peu de calories comme fruit" et "beaucoup de fibres". Quant à "la pâte qu'on va avoir dessous, elle est moins calorique et moins sucrée". La tarte aux pommes, très appréciée des Français, compte un peu plus de 200 calories.

Pour vous faire plaisir sans culpabiliser, tournez vous donc vers ces trois desserts plébiscités par le nutritionniste et méfiez-vous donc des apparences ! Et n'oubliez pas que le "fait maison" dans une version plus allégée en sucres sera toujours plus adapté à votre régime.