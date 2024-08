Beyoncé raffole du Long Island Ice Tea, ces cocktails de l'été sont les préférés des stars

Le pomegranate Martini, le chouchou de Madonna

Le pomegranate Martini est le cocktail chouchou de la chanteuse Madonna et de la présentatrice Oprah Winfrey qui y ajoute un soupçon de romarin et de vraies graines de grenade à la recette à base de vodka aux airelles, de sirop de Grenade, de jus de canneberge et de citron vert.