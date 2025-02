La recette du "gâteau éponge", encore plus moelleux que le gâteau au yaourt

Ce gâteau est très facile à réaliser et la recette ne requiert que quelques ingrédients du placard.

On connaît tous le gâteau au yaourt, un classique de la pâtisserie apprécié pour son moelleux et sa préparation simple. Mais savez-vous qu'il existe un gâteau méconnu ici en France, qui le rivalise par sa texture en raison de sa préparation à base d'œufs battus en neige et de beurre ? Originaire d'Angleterre, le "gâteau éponge" est devenu un gâteau très populaire de l'autre côté de l'Atlantique, sous le règne de la reine Victoria au 19e siècle. La reine était une grande amatrice de ce gâteau dont elle se délectait à l'heure du thé.

Le "gâteau éponge", dit "Victoria Sponge Cake", se caractérise par sa structure légère et aérée, presque mousseuse. Son goût plus neutre que le gâteau au yaourt le rend parfait pour être garni de différentes saveurs, comme de la crème ou des fruits. La préparation du gâteau éponge demande cependant un tout petit peu plus de technique que le gâteau au yaourt, car il faut bien battre les œufs en neige et les incorporer délicatement à la pâte. On vous propose de tester la recette infaillible de l'Instagrammeuse Monelle Godaert, connue sous le nom de @not_so_superflu. Selon elle, "c'est vraiment la recette la plus simple !" du gâteau éponge.

Pour un moule à gâteau d'environ 25 centimètres de long, vous aurez besoin de 8 centilitres de lait, 80 grammes de sucre glace, 50 grammes de beurre, 80 grammes de farine, 4 œufs, une cuillère à café d'extrait de vanille liquide ou de vanille en poudre et un citron.

Dans une casserole, faire fondre le beurre dans le lait à feu doux. Ensuite, ajoutez la farine au mélange, en mélangeant bien à l'aide d'une spatule jusqu'à obtenir une belle pâte consistante. Place aux œufs : séparez le blanc des jaunes en réservant les blancs dans un saladier de taille moyenne. Ajoutez les jaunes à la préparation et mélangez bien à l'aide d'un fouet. Ajoutez l'arôme de vanille. Ajoutez quelques gouttes de jus de votre citron dans le saladier des blancs et commencez à les monter en neige à l'aide d'un batteur électrique. Ajoutez le sucre glace au fur et à mesure tout en mélangeant au fouet.

Quand les blancs sont bien fermes, on les incorpore à la pâte au fur et à mesure, en remuant délicatement à l'aide d'une spatule. Verser la pâte dans votre moule à cake chemisé et enfourner 30 minutes à 170 degrés. C'est prêt ! Vous n'avez plus qu'à saupoudrer de sucre glace votre "gâteau éponge" et vous délecter de sa texture ultra moelleuse.