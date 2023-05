Qu'est-ce que ce petit point rouge que l'on trouve souvent sur les oeufs ? Quand s'en inquiéter ?

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi correspond ce ce petit point rouge que vous trouvez souvent sur le jaune d'œuf ? Voici pourquoi on le voit parfois et parfois pas.

Certaines personnes jettent les œufs quand elles voient ce petit point rouge, mais y a-t-il vraiment de quoi craindre pour notre santé ? Voici tout ce que vous devez savoir sur les œufs et quand il est préférable de ne pas les manger. Voici tout ce qu'il y a à savoir sur l'apparition mystérieuse du petit point rouge dans l'œuf et comment savoir s'il est comestible ou non.

L'œuf entier se compose de trois parties principales : la coquille externe, le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. La coquille externe de l'œuf sert de protection pour les parties internes et aide à prévenir la contamination bactérienne. Il s'agit d'une structure solide composée principalement de carbonate de calcium.

Le blanc d'œuf se trouve entre la coquille et le jaune d'œuf et est composé principalement d'eau et de protéines. Il est également riche en nutriments essentiels tels que la niacine, la riboflavine et les vitamines B12. Le jaune d'œuf est la partie qui contient le plus de matières grasses et a donc un apport calorique plus élevé que le blanc d'œuf. On y trouve également des nutriments importants tels que le fer, le phosphore et la vitamine A. Il est intéressant de noter que selon la race de la poule, les valeurs nutritionnelles de l'oeuf peuvent légèrement varier: par exemple, certaines variétés produisent des œufs avec des coquilles colorées ou un blanc moins transparent que d'autres.

Et le petit point rouge ? Il est totalement inoffensif et ne représente aucun danger pour la santé. Il est causé par un vaisseau sanguin qui se rompt pendant la formation du jaune. Tous les œufs ne contiennent pas ce signe: cela dépend des caractéristiques génétiques de la poule qui les a pondus. En effet, si une poule a des vaisseaux sanguins plus fragiles, il y aura plus de chances de trouver le fameux point rouge sur ses œufs. Il n'y a donc absolument aucune raison de jeter l'œuf avec le point rouge!

Quand un œuf n'est-il pas comestible ?

En ce qui concerne les œufs, la sécurité alimentaire est toujours une question importante. Il y a quelques signaux qui peuvent indiquer quand un œuf n'est pas comestible et pourrait représenter un risque pour la santé. L'un des premiers indicateurs que l'œuf pourrait être mauvais est son odeur. Si vous sentez une forte odeur désagréable provenant de l'œuf, vous ne devriez pas le consommer. Si vous remarquez des fissures ou des ruptures sur la surface de l'œuf, cela peut également poser problème.

Si l'œuf semble trop liquide ou a le jaune écrasé à l'intérieur du blanc, cela pourrait indiquer que l'œuf a été mal conservé ou même congelé puis décongelé.