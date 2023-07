Voici comment enlever la coquille des œufs durs en moins de 10 secondes : apprenez ça immédiatement

Il n'a jamais été aussi facile d'éplucher des œufs durs. L'astuce que tout le monde peut faire chez lui.

N'est-il pas frustrant de passer un temps précieux à enlever minutieusement les coquilles d'œufs durs pour votre délicieuse salade d'été ? Nous sommes là pour sauver vos ongles et votre temps ! Nous allons vous expliquer comment écaler vos œufs durs en utilisant un verre et de l'eau en un clin d'œil.

Tout d'abord, pourquoi la coquille des œufs durs est-elle si difficile à enlever ? C'est en grande partie à cause d'une mince membrane appelée chalaze qui colle la coquille à l'œuf. En suivant notre méthode, vous allez déloger cette membrane tenace en quelques secondes seulement.

Voici le processus pas à pas :

1. Préparez vos œufs : Commencez par cuire vos œufs durs comme vous le faites habituellement. Faites-le cuire pendant 9-12 minutes dans de l'eau bouillante salée. Une fois cuits, égouttez-les et laissez-les refroidir pendant quelques minutes pour éviter de vous brûler.

2. Prenez un verre : Prenez un verre robuste qui est suffisamment grand pour contenir deux œufs et un peu d'eau.

3. Ajoutez de l'eau : Mettez deux œufs durs dans le verre, puis ajoutez suffisamment d'eau pour les recouvrir.

4. Secouez, secouez, secouez : Avec une main sur le fond du verre et l'autre sur le dessus, secouez le verre vigoureusement d'avant en arrière pendant une dizaine de secondes. L'idée est de faire bouger les œufs dans le verre de manière à ce que la coquille se fende et se détache de la membrane.

5. Enlevez la coquille : À ce stade, la coquille devrait s'être en grande partie détachée des œufs. Vous pouvez simplement l'enlever avec vos doigts. Les petits morceaux de coquille restants peuvent être retirés en passant l'œuf sous un léger jet d'eau froide.

Et voilà, vous avez un œuf dur parfaitement écalé ! Grâce à cette méthode innovante, écaler vos œufs n'a jamais été aussi facile et rapide. Notez que cette technique fonctionne le mieux avec des œufs qui ne sont pas tout à fait frais. En effet, les œufs frais ont une membrane chalaze plus résistante qui peut rendre le processus d'écalage plus difficile.