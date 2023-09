Il y a un jour où il ne faut jamais commander du poisson au restaurant et la raison effraye les critiques gastronomiques

Avis aux amateurs de poisson, il est vivement déconseillé d'en commander le lundi au restaurant. Et la raison n'est pas forcément connue des clients.

Ce conseil donné par le chef et journaliste culinaire Anthony Bourdain n'est pas très connu, mais il est pourtant très précieux, et pourrait vous éviter de subir une intoxication alimentaire... Dans son livre Kitchen Confidential : adventures in the culinary underbelly, best-seller qui traite des aspects les plus négatifs du monde culinaire et qui l'a rendu célèbre, le chef new-yorkais explique que le poisson qui se trouve en cuisine le lundi n'est jamais frais. Mais pour quelle raison ?

La majorité des restaurants passent leur commande de poisson frais en fin de semaine, soit le jeudi ou le vendredi en prévision de l'affluence du week-end. De plus, il leur est impossible de commander un poisson le dimanche puisque les poissonniers sont fermés. Ainsi, la date d'achat d'un poisson consommé un lundi pourrait remonter au mieux il y a 3 jours, soit le samedi, et au pire il y a 5 jours, soit le jeudi. Pas de la première fraîcheur !

Et pour la commande de fruits de mer, deux critères supplémentaires sont à observer pour garantir leur fraîcheur : consommez-les durant la bonne saison, en fonction des cycles de reproduction expliqués par Le Figaro et veillez à ce qu'ils n'aient pas trop voyagé. On préférera ainsi un restaurant de fruits de mer en bord de mer plutôt qu'à la montagne... à condition que le restaurant ait tissé des partenariats locaux et ne s'alimente pas à Rungis lui aussi. N'hésitez pas à consulter la carte à l'entrée, de plus en plus de restaurateurs tentent de se distinguer en affichant publiquement leurs fournisseurs et leurs attaches locales. Un bon point pour s'assurer de la fraîcheur des produits proposés...