Ce crumble aux pommes d'un grand chef est super facile à faire. 30 minutes suffisent et pas besoin d'éplucher les fruits !

Le chef Gordon Ramsay a partagé sa recette de crumble aux pommes, un dessert anglais qui a déjà conquis de nombreux Français. Celui-ci est hyper simple à faire.

L'hiver est là, et avec lui, l'envie de desserts réconfortants. Si vous cherchez un dessert simple et délicieux, pourquoi ne pas essayer le crumble aux pommes ? C'est un classique de la cuisine britannique qui a aussi trouvé son public de gourmands en France. Il est adoré par les enfants comme les grands pour sa douceur sucrée et acidulée, avec un dessus croustillant et beurré. Et le meilleur dans tout cela ? Vous pouvez le préparer en moins de 30 minutes !

Le célèbre chef anglais Gordon Ramsay, le Philippe Etchebest anglais puisqu'il anime la version locale de "Cauchemar en cuisine", partage sa version "très simple" de cette douceur hivernale, parfaite pour un week-end gourmand. Alors, comment réaliser ce dessert classique de Gordon Ramsay ? Vous trouverez les étapes faciles à suivre ci-dessous.

Voici tout d'abord les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette : 6 pommes évidées mais vous n'avez pas besoin de les peler, 6 cuillères de sucre en poudre, une gousse de vanille, un citron non traité pour récupérer jus et zeste, une pincée de cannelle. Pour la garniture, 100 grammes de farine, 50 grammes de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre, quatre cuillères à soupe de chapelure, de muesli ou de granola en fonction de vos préférences et une pincée de cannelle.

En premier, préchauffez votre four à 200 degrés celsius. Commencez par râper trois pommes et couper les trois autres en morceaux, en gardant la peau. Ramsay souligne que la peau des pommes est pleine de saveurs, donc pas besoin de les peler ! Enchaînez ensuite avec la préparation du caramel. Mettez du sucre en poudre dans une petite casserole et faites-le chauffer jusqu'à ce qu'il caramélise, environ cinq minutes. Le chef Gordon Ramsay conseille de faire preuve de patience et de tourner la sauce délicatement plutôt que de la remuer. Une fois que votre caramel a pris et a bruni, ajoutez la cannelle, les graines de vanille et les pommes râpées. Baissez le feu et laissez cuire pendant une à deux minutes en remuant.

Ajoutez ensuite les morceaux de pommes, le zeste et le jus d'un citron. Retirez du feu une fois que le mélange est prêt. Dans un bol, mélangez la farine, le sucre, le beurre et la cannelle. Frottez les ingrédients du bout des doigts jusqu'à obtenir une consistance semblable à celle de la chapelure. Vous pouvez d'ailleurs ajouter de la chapelure, du muesli ou du granola en fonction de vos goûts pour un effet croustillant.

Ajoutez ce mélange à vos pommes caramélisées et réchauffez le tout quelques instants avant de mettre votre plat au four. Enfournez le plat pour 12 à 14 minutes au four. Il ne vous reste plus qu'à surveiller que le dessus a bien doré et vous pouvez sortir votre crumble du four. Dernier petit conseil gourmand, ce crumble aux pommes de chef est encore meilleur avec une boule de glace à la vanille.

Ce dessert est non seulement rapide et facile à préparer, mais il est aussi délicieusement réconfortant. Le crumble aux pommes de Gordon Ramsay est idéal pour un dessert de week-end ou pour toute occasion spéciale en hiver. Avec sa combinaison de douceur et d'acidité, sa texture croustillante et son parfum envoûtant, il promet de ravir les papilles de tous les gourmands. Bonne dégustation !