Si vous êtes du genre à sucer l'intérieur de la tête des crevettes, arrêtez immédiatement !

Sucer les têtes de crevettes est délicieux. Mais savez-vous réellement ce que vous mangez ?

Si vous aimez aspirer l'intérieur de la tête des crevettes, arrêtez-vous tout de suite. L'Agence Espagnole de Consommation, de Sécurité Alimentaire et de Nutrition (AECOSAN) prévient que ce crustacé peut sembler inoffensif, mais qu'il peut être nocif pour la santé.

La raison avancée est liée à la tête de la crevette qui contient une quantité préoccupante de cadmium, un métal lourd qui est hautement toxique pour les humains.

L'Agence Espagnole de Consommation, de Sécurité Alimentaire et de Nutrition souligne que "l'ingestion de cadmium est quatre fois plus grande lors de la consommation de la tête de la crevette par rapport à l'abdomen".

L'AECOSAN explique que cela peut causer une série de problèmes de santé, car "il a la capacité de s'accumuler dans l'organisme au fil des années, menant à des dysfonctions et des insuffisances rénales, à la déminéralisation des os et même au cancer".

Il est également souligné que les fruits de mer, et plus particulièrement les crevettes, ont tendance à accumuler des niveaux élevés de cadmium, surtout dans la tête et l'hépatopancréas, une partie vitale du système digestif.

Depuis 1993, l'Agence Espagnole de Sécurité Alimentaire et de Nutrition (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) met en garde contre les conséquences de ce métal pour la santé. Le cadmium peut s'accumuler dans le foie, les reins et peut même déminéraliser les os. Et si l'exposition est prolongée, elle peut même causer le cancer.

Un autre inconvénient des crevettes est leur teneur élevée en cholestérol : chaque 100 grammes de crevettes ou de gambas contiennent environ 200 milligrammes de cette substance. La dose quotidienne recommandée est inférieure à 300 milligrammes, donc c'est une valeur plutôt élevée.