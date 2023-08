Si le glacier italien ressemble à ça, vous devriez passer votre chemin

Comment identifier un véritable glacier italien qui vous proposera des glaces savoureuses et non des bombes de sucre et de colorants ? Certains indices ne trompent pas.

Vous êtes un amateur de glaces italiennes, les véritables "gelatos" ? Il se peut que vous soyez déjà tombé dans un piège à touristes. Ciara Walsh, une influenceuse Irlandaise résidant en Italie, met en garde les voyageurs contre l'achat accidentel de gelatos non authentiques. Elle précise : Si vous voyez une montagne de gelato en vitrine, ce n'est probablement pas une véritable délice italien. Walsh mentionne qu'un "vrai" glacier italien ne présente pas son produit en grandes quantités ou avec des couleurs vives. Sa vidéo a déjà été vue douze millions de fois.

Des montagnes de glace : le signe d'une arnaque touristique ?

L'influenceuse explique que ces montagnes de glace aux couleurs vives sont remplies de colorants et de conservateurs. Dans une seconde vidéo, elle indique également comment reconnaître un bon gelato : les glaces sont conservées dans des contenants fermés, donc on ne peut presque pas les voir.

Cependant, sous ses vidéos, des critiques se font entendre. Une personne commente : "J'ai pris un gelato d'une gelateria qui présentait cette montagne de glace – c'était le meilleur que j'ai jamais mangé." Un autre utilisateur ajoute : "Il y a des gelaterias qui ne cachent pas le gelato et il est tout aussi bon."

L'avis d'un maître glacier sur la théorie

Mais qu'est-ce qui rend un gelato authentique ? L'Italien Jimmy Begaj, propriétaire de la Gelateria Rosso Arancia, qui a fréquenté une école de glacier en Italie, a déclaré : "Ces énormes pots de glace ne sont que des shows pour les touristes." La vraie glace artisanale a une texture crémeuse, mais pas beaucoup de sucre. Et ses couleurs sont très liées à l'ingrédient principal. Il y a bien des sauces, mais pas de toppings.

Il explique également comment distinguer la vraie glace italienne de la fausse. Il confirme la théorie de la Tiktokeuse : on reconnaît le "faux" glacier à ses énormes pots. "Ils contiennent en réalité beaucoup d'ingrédients malsains."

Des couleurs vives : à éviter

L'Italien ajoute : "Les couleurs trop vives sont pleines de colorants synthétiques." Ils n'auraient en fait pas dû être utilisés depuis des années et ont été remplacés par des colorants naturels. Autre interdiction : "Trop de toppings, à cause de l'excès de sucre."

Et comment devrait idéalement se présenter la vitrine ? "Propre et ordonnée – pas de désordre." Vous devriez également y voir des "couleurs douces et harmonieuses". Ce sont généralement des teintes pastel dans les gelaterias authentiques.