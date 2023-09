Vidéo à l'intérieur d'une usine : la fabrication du jambon industriel - des milliers de réactions

Une vidéo mise en avant montre comment le jambon est fabriqué, suscitant de nombreuses réactions, avec plusieurs personnes affirmant qu'elles ne mangeront plus jamais de jambon.

Cette vidéo ci-dessus montre une substance rose et collante mélangée pour obtenir une texture veloutée et douce, qui est ensuite versée dans des moules en étain. Le mélange est moulé pour ressembler à la forme d'une baguette de pain. Après cette étape, le mélange est cuit et coupé, aboutissant à ce que nous reconnaissons comme de la charcuterie emballée. "Je ne veux pas croire cela", c'est le commentaire dominant sous la publication. En quelques heures des millions de personnes ont partagé cette vidéo.

Plusieurs internautes ayant travaillé dans des usines de ce type ont précisé que les charcuteries sont généralement fabriquées à partir de "morceaux de viande mécaniquement désossés, moulus en pâte", qui sont ensuite modelés et tranchés, exactement comme montré dans la vidéo. Ce serait notamment le cas des nuggets de poulet ou encore des charcuteries de dinde.

Les aliments ultra-transformés comme celui montré dans la vidéo sont des produits alimentaires ayant subi de multiples transformations industrielles, intégrant de nombreux ingrédients, souvent ajoutés pour leur pouvoir de conservation, leur saveur ou leur texture. Ces ingrédients peuvent inclure des colorants, conservateurs, édulcorants, émulsifiants, et d'autres additifs qui ne sont pas couramment utilisés en cuisine maison. Les aliments ultra-transformés sont souvent prêts à consommer ou à réchauffer, tels que les plats préparés, la charcuterie industrielle, ou encore les snacks.

Si la révélation des coulisses de la fabrication des charcuteries n'était pas suffisante pour dissuader les consommateurs, les experts préviennent que la consommation de charcuterie transformée n'est pas recommandée. Mais la viande reste un aliment important pour éviter des carences en fer car la viande est la meilleure source de fer.