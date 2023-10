On y trouve la meilleure pizza du monde et deux se situent en France

Le classement des meilleures pizzerias du monde en 2023 a été révélé. Et deux des meilleures pizzas du monde peuvent se manger en France. Miam.

Que ce soit la quatre fromages ou la Calzone, la pizza est l'un des plats préférés des Français. Alors ils seront sans doute heureux de pouvoir trouver où on fait la meilleure pizza du monde. Des experts italiens de la pizza ont évalué les pizzerias du monde entier et ont couronné, comme chaque année, les meilleures dans un classement international. Les restaurants sont évalués selon sept catégories : le goût de la pizza, les produits utilisés, le service, l'ambiance, l'équipement, le temps d'attente et le choix de vins, bières et autres boissons.

Sans surprise, les deux meilleures pizzerias du monde se trouvent en Italie. La première place est partagée entre la " 10 Diego Vitagliano Pizzeria " à Naples et " I Masanielli – Francesco Martucci " à Caserte. " I Masanielli " avait déjà atteint la première place l'année dernière. Martucci a travaillé dans une pizzeria dès son plus jeune âge avant de devenir pizzaiolo, son métier de rêve. Sa recommandation phare est la " Futuro di Marinara ", une pizza préparée de trois manières différentes : cuite à la vapeur, frite et au four.

Mais ce qui intéresse le plus les Français sont les pizzerias distinguées en France et il y en a deux ! La première occupe la position 53 dans le top 100 des meilleures pizzerias. Elle est située à Puteaux, à quelques kilomètres de Paris, et se nomme IMperfetto et dans ce lieu élégant, soigné, embelli par un comptoir bar raffiné, réside un petit morceau d'Italie. Le chef pizzaiolo Tonino Cogliano prépare des pizzas dans un parfait style napolitain, bien levées et garnies de produits de grande qualité venant d'Italie. Au menu, une belle sélection de pizzas, tant traditionnelles que créatives, des focaccias, des panuozzi et des calzones, enrichie d'entrées et de desserts à accompagner de vins et de cocktails aux couleurs du drapeau italien. Le personnel de salle, d'origine italienne, est bien coordonné, accueillant et professionnel. Il représente avec fierté son appartenance au pays d'origine, sans nostalgie mais avec une touche contemporaine et raffinée.

La deuxième est située en plein Paris, dans le XVe arrondissement. Elle occupe la position 91 dans le classement mondial. C'est le restaurant de Guillaume Grasso, la vera Pizza Napoletana. Il y sert des pizzas parfaites en termes de pâte et de cuisson, garnies d'ingrédients authentiquement italiens judicieusement associés et utilisés avec sagesse, générosité et respect pour chaque saveur. Au menu, on peut choisir entre des pizzas d'auteur et des pizzas classiques proposées à un prix très honnête selon les standards parisiens. Le service est très bien organisé et confié à un personnel italien qui exprime au mieux l'accueil en salle. Au comptoir, Guillaume prépare toutes les pizzas, mais il aime saluer les clients à leur table et raconter les origines de son établissement. Le restaurant, récemment enrichi d'un bistrot-caviste, a apporté à Paris l'histoire de la pizzeria Gorizia, une institution napolitaine centenaire racontée à travers les portraits affichés aux murs.*

Voici le classement complet des meilleures pizzerias du monde en 2023.